Portuguesa alcança primeiro "double" na Série D

Diante do Porto Vitória, a Portuguesa conquistou o seu primeiro "double" nesta Série D. Ou seja, venceu o mesmo adversário nos dois turnos da competição nacional.

No primeiro turno, vitória em Cariacica-ES por 3 a 1, com gols de Cauari, Portuga e Igor Torres. Já ontem, no Canindé, o estreante Marcelo Freitas e o volante Tauã, com um golaço, garantiram o triunfo por 2 a 1.

O primeiro gol de Marcelo Freitas pela Lusa, abrindo o placar no Canindé ????#PORxPVT #SerieDnaLusaTV pic.twitter.com/RMU888aDip ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) June 28, 2025

"Foi uma vitória importante, diante de um adversário difícil, que vem evoluindo desde a chegada do (técnico) João Burse. Conseguimos manter o nosso bom retrospecto em casa e sabemos que isso pode fazer a diferença na Série D", comemorou o técnico Cauan de Almeida.

A Portuguesa lidera o grupo A6 com 20 pontos, quatro a mais do que o segundo colocado Rio Branco, próximo adversário lusitano no campeonato.