Mundial: Paulinho só precisa de 74 min para virar herói e salvar Palmeiras

O chute certeiro de Paulinho colocou o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O atacante não tem precisado nem iniciar as partidas em campo para ser decisivo e fazer valer o alto investimento do clube.

O que aconteceu

Paulinho atuou por 39 minutos contra o Botafogo, anotou o único gol do jogo e saiu na sequência. O camisa 10 entrou aos 19 minutos do segundo tempo, marcou na prorrogação e deu espaço para o zagueiro Micael.

Ele também comandou a arrancada alviverde no empate com o Inter Miami. O atacante jogou apenas 35 minutos e anotou o primeiro do time de Abel Ferreira. Maurício garantiu o 2 a 2. Paulinho somou 74 minutos nestes dois jogos.

O camisa 10 também deixou o campo em ambas as partidas com três finalizações, sendo pelo menos uma delas na direção da meta adversária.

O jogador ainda tem "extrapolado" os minutos em campo. Segundo o técnico Abel Ferreira, Paulinho pode atuar por, no máximo, 30 minutos, mas só respeitou a "regra" nos dois primeiros jogos pelo Mundial, contra Porto (25 minutos) e Al Ahly (14 minutos).

Paulinho ainda não se recuperou totalmente de uma cirurgia na perna, mas virou o 12º jogador de Abel. O atacante fala abertamente que ainda sente dores, mas, mesmo com limitações, ganhou minutos em todos os compromissos do Alviverde no Mundial.

Fico muito feliz, o treinado está fazendo de tudo por mim, para me fazer pertencente ao grupo nesse momento difícil para mim. Estou vindo de uma lesão grave, que incomoda bastante e ainda dói Paulinho, ao sportv

O desempenho também justifica o alto investimento feito no camisa 10, segunda contratação mais cara deste ano. O Palmeiras desembolsou 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) pelo jogador, que estava no Atlético-MG.

Abel colocará banco à prova

Além da minutagem de Paulinho, Abel Ferreira terá uma grande dor de cabeça para o jogo das quartas de final. O português precisará remodelar sua zaga por conta de lesões e cartões amarelos.

Gustavo Gómez, expulso, e Piquerez, com segundo amarelo, cumprirão suspensão no próximo compromisso, contra o Chelsea.

Além disso, o português tem uma série de pendurados: Giay, Richard Ríos, Felipe Anderson, Raphael Veiga, Estêvão, Aníbal Moreno e Weverton. Abel Ferreira também tem um amarelo na conta.

Os cartões serão zerados apenas após as quartas de final. Um jogador ou membro de comissão técnica cumprirá suspensão após dois amarelos.

Atletas e técnicos poderão cumprir suspensão na semifinal caso recebam o segundo amarelo nas quartas. O regulamento apenas "salva" — por cartões amarelos — os representantes em uma eventual final. O jogador/técnico só será desfalque caso seja expulso na semi.

Paulinho será operado após o Mundial

O técnico Abel Ferreira confirmou que o camisa 10 precisará passar por um novo procedimento após o torneio continental. O português, porém, valorizou a qualidade do atacante.