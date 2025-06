Palmeiras teria mais chances que Fla contra o Bayern? Comentaristas debatem

Após a derrota do Flamengo diante do Bayern (ALE) nas oitavas de final do Mundial, Renan Teixeira e Milly Lacombe avaliaram, no Fim de Papo, se o Palmeiras, classificado à próxima fase, teria mais chances contra os alemães.

Enquanto os bávaros enfrentam o PSG (FRA) na sequência da competição, o Palmeiras tem o Chelsea (ING) pela frente.

Renan: Palmeiras correria menos riscos

Não sei se [o Palmeiras] passaria pelo Bayern, mas correria menos riscos do que o Flamengo. Faria um jogo mais seguro. Poderia perder, claro, mas faria um jogo mais seguro. O Veiga, por exemplo, não sairia jogando como o Luiz Araújo fez no quarto gol. [...] São detalhes.

Renan Teixeira

Milly: Palmeirenses não se incomodariam com estilo defensivo

Acho que correria menos riscos. Faria um jogo mais parecido com o que o Botafogo fez com o PSG. Seria um jogo mais estratégico nesse sentido. Por outro lado, se o Flamengo faz um jogo desses e perde, a torcida ficaria brava. [...] Os times têm identidade. O Palmeira é a 'defesa que ninguém passa'. Se o Palmeiras jogar desse jeito e ganhar, a torcida sai feliz. Se tiver intensidade, o torcedor também gosta.

Milly Lacombe

