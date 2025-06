Palmeiras se reapresenta nesta segunda e treinará no CT do Philadelphia Eagles

O elenco do Palmeiras recebeu um dia de folga neste domingo, no dia seguinte à classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes. O Verdão garantiu a vaga com a vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, no último sábado, durante a prorrogação, com gol de Paulinho.

O grupo alviverde retorna aos treinos nesta segunda-feira. A delegação não voltará Greensboro e permanecerá na Filadélfia, sede das quartas de final. Ao longo desta semana, o clube irá usufruir do complexo do Philadelphia Eagles, equipe de futebol americano.

Na próxima fase da competição, o Palmeiras irá medir forças com o Chelsea. O time inglês eliminou o Benfica ao vencê-lo por 4 a 1 no último sábado, também na prorrogação.

O duelo das quartas de final, que será definida em jogo único, está agendado para sexta-feira, às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

O embate marcará a reedição da final do Mundial de Clubes de 2021, vencida pelos Blues. Além disso, irá promover o encontro de Estêvão, um dos destaques do Verdão, com seu futuro clube.

O técnico Abel Ferreira terá quatro dias de treinamento para preparar o Palmeiras para o confronto decisivo. Ele, no entanto, tem problemas importantes.

O português não contará com Gustavo Gómez e Piquerez, ambos suspensos. Além disso, Murilo, lesionado, segue ausente. Sendo assim, o Alviverde deve ir a campo com a linha de defesa praticamente toda reserva.