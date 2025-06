Do banco à glória: Abel vê reservas brilharem em todos os gols do Palmeiras

Abel Ferreira tem usado um trunfo certeiro durante a trajetória do Palmeiras neste Mundial de Clubes: os seus reservas. Contra o Botafogo, por exemplo, foi um jogador que saiu do banco o responsável por decidir: Paulinho.

Do banco à glória

Quatro dos cinco gols alviverdes no torneio foram feitos por jogadores que deixaram o banco de reservas. O gol contra de Wessam Abou Ali, do Al Ahly, é o que completa a lista.

Flaco López puxou a fila. O atacante, que entrou no 2º tempo do jogo contra o Al Ahly, participou diretamente do gol contra egípcio e, logo depois, cravou o 2 a 0 do Palmeiras.

Maurício e Paulinho apareceram na sequência. Os dois foram acionados por Abel Ferreira na parte final do duelo contra o Inter Miami e, já nos minutos finais, balançaram as redes norte-americanas.

Paulinho voltou a brilhar na tarde de ontem, contra o Botafogo. O atacante entrou aos 30 minutos do 2º tempo e foi o herói ao marcar o único gol da partida — ele ainda foi substituído na prorrogação diante das dores no joelho.

Chego ao final de cada jogo e, quando leio as análises de vocês, vejo que os melhores são sempre os que entram. Fico feliz por quase todos poderem jogar o Mundial.Temos uma bela mescla entre experiência e juventude e é ótimo poder olhar para o branco, trocar jogadores e ver a equipe continuar consistente Abel Ferreira

Os gols palmeirenses no Mundial