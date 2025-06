Os segredos táticos do Flamengo para tentar vencer o Bayern

Filipe Luís confessou que o Bayern foi sua grande inspiração para treinar uma equipe dominante, que pressione o tempo todo e controle os jogos com a bola nos pés. "Eu os enfrentei pelo Atlético de Madrid nas semifinais da Champions League de 2015/16. Vencemos. Foi o maior banho de bola que levei na vida. Ganhamos em casa por 1 x 0, fizemos um gol em Munique e nos classificamos pelo gol fora de casa. Mas foi a partida que me inspirou a ter uma equipe dominante assim", confessou Filipe Luís.

Flamengo parece tenso

Filipe Luís repetiu o discurso de que há muita diferença entre a elite europeia e os times brasileiros. Afirmou que uma equipe do Brasil pode vencer o Mundial, mas a lógica é ser um time da elite europeia. Considera o Bayern uma dessas equipes. Mas falou sobre conceitos táticos fundamentais para o jogo deste domingo. "Sabemos que eles fazem um tipo de marcação por pressão que é referência para times do mundo, com perseguições individualizadas. Isso cria outras situações que podemos exploar.".

Um destes aspectos é a velocidade nas costas dos zagueiros do Bayern. Filipe Luís admite que a velocidade será muito importante, mas pondera: "Precisamos ter a bola." Ou seja, mesmo sabendo que será marcado por pressão na saída de jogo de seus zagueiros, entende que a velocidade às costas do Bayern pode ajudar a vencer, mas que não pode entregar a posse de bola para os alemães. É suicídio. Sem dizer qual é a equipe, está claro que Plata será o meia e Bruno Henrique o centroavante, justamente para explorar estas jogadas velozes. "Eu já sei qual time vai jogar. Os jogadores, não. E não vou dizer aqui." Depois da resposta, com simpatia, sorriu.

O Flamengo tem conceitos muito semelhantes aos do Bayern. Mas Filipe Luís rejeita a semelhança com o trabalho de Vincent Kompany, do time alemão. No entanto, admite que estudou e copiou conceitos do início da temporada passada, do Bayern: "Eu os vi jogando, tanto no Burnley, quanto no início da temporada passad a no Bayern. "Há coisas que observei, copiei. Nós treinadores observadores, copiadores, podemos nos inspirar nele."

Como o Bayern marca

O Bayern invidualiza a marcação na saída de jogo dos adversários. São sempre quatro marcadores. Geralmente Olise com o lateral-esquerdo, Coman com o lateral-direito, Gnabry ou Thomas Muller com um dos zagueiros, Harry Kane com outro. A marcação segue assim, homem a homem, até chegar aos zagueiros Jonathan Tah e Stanisic. Não tem sobra. Ou seja, há espaço para recuperações na intermediária e escapadas rápidas dos atacantes rápidos. Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo serão fundamentais para isto.

"Podemos pressionar a saída deles com De Arrascaeta e também sem ele." A frase de Filipe Luís despita a ausência provável do meia uruguaio. A preferência nesta partida deve ser por Plata e Bruno Henrique. Pressionam mais a saída de jogo e têm mais velocidade para jogar às costas dos alemães.

A surpresa possível é atuar com três zagueiros. Ou melhor, com Léo Pereira como lateral-esquerdo. Questionado sobre isso, Filipe Luís respondeu apenas: "A qualidade dos três nos permite sempre jogar com eles juntos." A tendência, no entanto, é ter Alex Sandro na lateral-esquerda. Em 2015, o lateral atuava pelo Porto e venceu o Bayern por 3 x 1 nas quartas de final da Champions League. Filipe Luís não disse se esta experiência é mais relevante dentro do campo ou no vestiário, conversando com quem for titular.