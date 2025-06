Onde vai passar Flamengo x Bayern de Munique pelo Mundial? Como assistir ao vivo

Flamengo e Bayern de Munique duelam na tarde de hoje, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Flamengo avançou às oitavas como líder invicto do Grupo D, com sete pontos. O Rubro-Negro superou o Chelsea por 3 a 1 na fase de grupos.

O Bayern encerrou a primeira fase como vice-líder do Grupo C. Os alemães foram superados pelo Benfica por 1 a 0 no duelo decisivo pela ponta.

Chaveamento das quartas de final definido. O vencedor do confronto terá pela frente Paris Saint-Germain ou Inter Miami na próxima fase.

Flamengo x Bayern de Munique -- Mundial de Clubes