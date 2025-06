Novorizontino leva gol no começo e lamenta empate amargo com o Amazonas na Série B

O Novorizontino foi surpreendido pela efetividade do Amazonas e ficou no empate por 1 a 1 na noite deste domingo. O time amazonense fez um gol rápido com Kevin Ramírez e teve outras boas chances, que só não entraram por conta da excelente atuação do goleiro Airton. O time paulista empatou com golaço de Matheus Frizzo, mas depois não converteu posse de bola na virada. A partida, válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Com o empate, o Novorizontino tem 26 pontos, em terceiro lugar. Está atrás do líder Goiás, que tem 29, e Coritiba, com 27. O Avaí, com 23, completa o G-4. Já o Amazonas, apesar de continuar na zona de rebaixamento (Z-4), em 17º com 14 pontos, volta para casa com um ponto valioso diante de um dos líderes.

Mesmo fora de casa, o Amazonas surpreendeu ao abrir o placar logo aos cinco minutos. Após falta cobrada da defesa, Aldair Rodríguez briga pelo alto e cabeceia para Kevin Ramírez, já dentro da área. Com muita categoria, ele deu um toque por cobertura para vencer o goleiro Airton.

O Novorizontino manteve a tranquilidade para reagir e até balançou a rede com Pablo Diego, mas a arbitragem marcou impedimento, confirmado pelo VAR. Depois, um possível pênalti foi analisado a favor do time paulista após Pablo Diego ficar no chão, mas nada foi marcado.

Até que aos 46 minutos, o Novorizontino empatou com Matheus Frizzo. O jogador recebeu na intermediária e acertou um belo chute, no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro Pedro Caracoci.

Na volta do intervalo, o Amazonas novamente assustou no começo em chute cruzado de Kevin Ramírez, que exigiu boa defesa de Airton. O Novorizontino respondeu com Fábio Matheus, que recebeu no meio e arriscou, mas o goleiro defendeu em dois tempos.

O Amazonas ainda teve duas boas oportunidades. Uma novamente com Kevin Ramírez, que ficou com rebote e chutou colocado, tirando do goleiro, mas também do gol. Outra com Fabiano, que pegou de primeira da entrada da área, mas Airton saltou bem para espalmar.

O Novorizontino conseguiu responder quando Léo Natel completou dentro da área, mas para fora. Lucca também apareceu para completar o escanteio de cabeça, mas a bola saiu por cima. Mesmo com ampla vantagem na posse de bola, o Novorizontino não conseguiu a virada.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a 15ª rodada. No sábado, às 20h30, o Amazonas recebe o Athletico-PR no Carlos Zamith, em Manaus (AM). No domingo, às 18h30, é a vez do Novorizontino fazer duelo paulista com o Botafogo na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 AMAZONAS

NOVORIZONTINO - Airton; Igor Formiga, César Martins, Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Marlon (Luís Oyama) e Matheus Frizzo (Tavinho); Bruno José (Airton Moisés), Léo Natel (Lucca) e Pablo Dyego (Óscar Ruíz). Técnico: Umberto Louzer.

AMAZONAS - Pedro Caracoci; Matheus Blade (Wellington Nascimento), Rafael Vitor e Fabiano; Thomás Luciano (Akapo), Larry Vásquez, Domingos (Robertinho), Rafael Tavares (Victor Hugo) e Durmisi (Rafael Monteiro); Kevin Ramírez e Aldair Rodríguez. Técnico: Guilherme Alves.

GOLS - Kevin Ramírez, aos cinco, e Matheus Frizzo, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick e Marlon (Novorizontino); Pedro Caracoci, Wellington Nascimento e Domingos (Amazonas).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 17.800,00.

PÚBLICO - 1.115 pagantes (1.314 presentes).

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).