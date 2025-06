Novorizontino empata com Amazonas e perde chance de assumir a vice-liderança da Série B

Neste domingo, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino recebeu o Amazonas no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e empatou por 1 a 1. Kevin Ramírez abriu o placar para os visitantes, enquanto Matheus Frizzo deixou tudo igual.

Com o resultado, o time paulista desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança da Série B e seguiu em terceiro, agora com 26 pontos. Se vencesse, a equipe alcançaria 28 e ultrapassaria o Coritiba, que possui 27. O Goiás é o dono da ponta, com 28 conquistados. O Amazonas, por sua vez, subiu para 17º, agora com 14 pontos.

O Novorizontino retorna aos gramados no próximo dia 6 de julho (domingo), diante do Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, às 18h30 (de Brasília). O jogo será válido pela 15ª rodada da Série B. Já o Amazonas recebe o Athletico-PR no dia 5 de julho (sábado), no Estádio Carlos Zamith, às 20h30. O embate também será válido pela 15ª rodada da competição nacional.

O placar foi aberto pelo Amazonas, aos cinco minutos de partida. Kevin Ramírez recebeu de Aldair e encobriu o goleiro Airton.

Até que aos 46 do primeiro tempo, Matheus Frizzo deixou tudo igual. O atleta do Novorizontino dominou o passe de Bruno José e mandou uma bela finalização de fora da área.