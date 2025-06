Norris vence GP da Áustria e Bortoleto marca primeiros pontos na F1

Lando Norris aguentou a pressão do companheiro Oscar Piastri no início da prova e venceu o GP da Áustria, com o líder do campeonato em segundo e Charles Leclerc em terceiro com a Ferrari. Com isso, o inglês, que dominou o fim de semana no Red Bull Ring, agora está a 15 pontos do australiano.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi outro destaque deste final de semana e terminou com seus primeiros pontos na Fórmula 1. Ele largou em oitavo, chegou a andar em quinto e a ouvir do engenheiro que estava disputando com George Russell, da Mercedes. Mas ele acabou sendo superado por dois pilotos - Liam Lawson e Fernando Alonso - que estavam em uma estratégia diferente e terminou na oitava colocação.

A estratégia de Bortoleto era ter pneus mais frescos no final para atacar Lawson e Alonso. Ele chegou a se colocar lado a lado com o espanhol na penúltima volta, mas não conseguiu a ultrapassagem por muito pouco. Depois, o espanhol deixou o fato de que os dois estavam sendo ultrapassados pelos líderes e precisavam deixá-los passar para se aguentar em sétimo.

Foi um dia muito positivo para a equipe de Bortoleto, a Sauber: eles chegaram aos pontos com ambos os pilotos, o que não aconteceu desde o GP do Qatar de 2023. Isso é prova da evolução da equipe, que trouxe atualizações para o carro nesta corrida.

Confira a classificação do GP da Áustria

1º Lando Norris (ING/McLaren)

2º Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3º Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4º Lewis Hamilton (ING/Ferrari)

5º George Russell (ING/Mercedes)

6º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

7º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

8º Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

9º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber)

10º Esteban Ocon (FRA/Haas)

11º Oliver Bearman (ING/Haas)

12º Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

13º Pierre Gasly (FRA/Alpine)

14º Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

15º Franco Colapinto (ARG/Alpine)

16º Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)

Não concluíram

Alexander Albon (TAI/Williams)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Carlos Sainz (ESP/Williams)

Como foi a corrida

Norris manteve a ponta na primeira volta, mesmo sendo pressionado por Piastri, que se livrou rapidamente de Leclerc, que tinha largado em segundo. Mais atrás, Kimi Antonelli fritou o pneu na curva 3, foi reto, e atingiu Max Verstappen. Bortoleto teve que sair da pista para evitar bater também e perdeu posições para Albon e Gasly.

Piastri chegou a colocar lado a lado com Norris algumas vezes, mas não conseguiu passar. Os dois companheiros de McLaren tiveram uma colisão na corrida anterior, e a disputa trouxe tensão ao pitwall da McLaren. Na parte final da prova, Piastri se aproximou novamente, e o final da prova foi tenso.

As Ferrari foram o segundo melhor carro, mas bem atrás das McLaren. Eles foram avisados logo no começo da prova que tinham que tirar o pé do acelerador bem antes das curvas por conta das temperaturas dos freios. Mesmo assim, eles correram sozinhos, com Leclerc em terceiro e Lewis Hamilton, que chegou a discutir com a equipe por não concordar com a estratégia, em quarto.

Com a única Mercedes que ficou na corrida, George Russell, que venceu a corrida anterior no Canadá, sofreu com o calor na Áustria e fez uma prova solitária para chegar em quinto. Lawson, Alonso, Bortoleto, Hulkenberg e Ocon completaram as posições nos pontos.

A 12ª corrida da temporada é já no próximo final de semana, em Silverstone, na Inglaterra.