Norris vence GP da Áustria; Bortoleto pontua pela primeira vez na Fórmula 1

Neste domingo, Lando Norris, da McLaren, venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 após intensa disputa com seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. A prova, marcada por acidentes e belas ultrapassagens, ainda teve Charles Leclerc, da Ferrari, completando o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou em oitavo e conquistou seus primeiros pontos na categoria, encerrando um jejum de quase sete anos do Brasil na F1.

Norris largou bem e manteve a liderança logo no início, enquanto Piastri rapidamente tomou a segunda colocação de Charles Leclerc. A corrida, porém, mudou de tom ainda nas primeiras voltas, quando um erro de Kimi Antonelli causou um acidente envolvendo Max Verstappen, tirando os dois da disputa e provocando a entrada do safety car.

Após a relargada, o duelo entre os carros da McLaren se intensificou. Piastri entrou na zona de DRS em diversas ocasiões, chegou a assumir a liderança por instantes, mas Norris deu o troco de forma precisa e manteve a ponta até a bandeirada final.

?? A first points finish for Gabriel Bortoleto! ?? ?? PARABÉNS GABI!! Em apenas sua 11ª corrida, Gabriel Bortoleto conquista seus primeiros pontos com a P8 no Grande Prêmio da Áustria!#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/rCzaYT35JP ? Formula 1 (@F1) June 29, 2025

A corrida também foi marcante para o brasileiro Gabriel Bortoleto. Largando da oitava posição, ele se manteve competitivo ao longo da prova, enfrentou batalhas duras com Pierre Gasly, Alexander Albon e Fernando Alonso, e cruzou a linha de chegada em oitavo lugar.

Com isso, Bortoleto somou seus primeiros pontos na Fórmula 1 e recolocou o Brasil na zona de pontuação após o GP de Abu Dhabi de 2017, quando Felipe Massa foi o último a marcar.

Com o resultado, Piastri segue na liderança do Mundial de Pilotos, agora com 198 pontos, seguido por Norris, que soma 176. O próximo compromisso da temporada será o GP da Inglaterra, marcado para o dia 6 de julho, em Silverstone, às 11h (de Brasília).

Confira a classificação completa do GP da Áustria

1. Lando Norris (McLaren)



2. Charles Leclerc (Ferrari)



3. Oscar Piastri (McLaren)



4. Lewis Hamilton (Ferrari)



5. George Russel (Mercedes)



6. Liam Lawson (RB)



7. Max Verstappen (Red Bull)



8. Gabriel Bortoleto (Sauber)



9. Kimi Antonelli (Mercedes)



10. Pierre Gasly (Alpine)



11. Fernando Alonso (Aston Martin)



12. Alex Albon (Williams)



13. Isack Hadjar (RB)



14. Franco Colapinto (Alpine)



15. Ollie Bearman (Haas)



16. Lance Stroll (Aston Martin)



17. Esteban Ocon (Haas)



18. Yuki Tsunoda (Red Bull)



19. Carlos Sainz (Williams)



20. Nico Hulkenberg (Sauber)