Norris reduz diferença para Piastri na F1 com vitória na Áustria

SPIELBERG, Áustria (Reuters) - Lando Norris venceu o Grande Prêmio da Áustria em uma dobradinha da McLaren no domingo, depois de derrotar o companheiro de equipe Oscar Piastri, líder do campeonato.

A terceira vitória do britânico na temporada reduziu a liderança do australiano Piastri na Fórmula 1 de 22 para 15 pontos após 11 das 24 etapas, com os dois pilotos da McLaren cada vez mais em uma batalha própria.

Charles Leclerc completou o pódio para a Ferrari, com seu companheiro de equipe Lewis Hamilton em quarto e George Russell em quinto para a Mercedes.

O tetracampeão mundial da Red Bull, Max Verstappen, sofreu sua primeira desistência da temporada, na corrida na casa de sua equipe, após uma colisão na primeira volta com o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes.

(Por Alan Baldwin em Londres)