Nocaute avassalador sobre Charles do Bronx rende prêmio bônus para Ilia Topuria

O UFC 317, realizado neste sábado (28), não entregou apenas combates emocionantes, mas também premiou os atletas que mais se destacaram na noite. Ilia Topuria e Gregory 'Robocop' Rodrigues receberam o bônus de 'Performance da Noite', enquanto o duelo entre Joshua Van e Brandon Royval foi escolhido como 'Luta da Noite'. Cada um dos premiados levou para casa 500 mil dólares (cerca de R$ 2,7 milhões).

Topuria, que nocauteou Charles do Bronx de forma contundente ainda no primeiro round, teve sua atuação reconhecida como uma das mais marcantes do card. A vitória garantiu ao georgiano radicado na Espanha o cinturão dos pesos-leves (70 kg) e também um expressivo prêmio em dinheiro, coroando sua chegada à nova divisão com impacto.

Gregory Robocop, por sua vez, protagonizou outro momento explosivo da noite. Com um cruzado de esquerda fulminante, o brasileiro superou Jack Hermansson logo nos primeiros minutos de combate, consolidando sua ascensão entre os médios (84 kg) e garantindo sua fatia no bônus da organização.

Luta da Noite

O confronto entre Joshua Van e Brandon Royval foi eleito como o mais empolgante do evento. Em três rounds intensos, os atletas protagonizaram uma verdadeira batalha, com alternância de domínio, alto volume de golpes e resistência impressionante de ambos os lados. A entrega dos dois dentro do octógono rendeu aplausos do público e o merecido título de melhor luta do card.

Resultados do UFC 317

Ilia Topuria nocauteou Charles Do Bronx no primeiro round;

Alexandre Pantoja finalizou Kai Kara-France no segundo round;

Joshua Van venceu Brandon Royval por decisão unânime;

Beniel Dariush venceu Renato Moicano por decisão unânime;

Payton Talbott venceu Felipe Lima por decisão unânime;

Gregory Robocop nocauteou Jack Hermansson no primeiro round;

José Delgado nocauteou Hyder Amil no primeiro round;

Tracy Cortez venceu Viviane Araújo por decisão unânime;

Terrance McKinney finalizou Viacheslav Borshchev no primeiro round;

Jacobe Smith finalizou Niko Price no segundo round;

Jhonata Diniz venceu Alvin Hines por decisão unânime.

