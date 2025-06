Neymar se emociona por renovar com Santos e se vê forte para Copa: "Sedento pela vitória"

Neymar foi surpreendido pelo Santos com uma coletiva diferente. O meia-atacante respondeu perguntas de amigos e familiares. Na entrevista, o astro falou sobre a renovação de contrato com o Peixe até o final do ano. Ele destacou a felicidade de poder seguir perto das pessoas que ama.

"Renovar com o Santos, estar em casa... sempre foi um motivo de muita felicidade voltar depois de anos fora do Brasil, voltar para minha cidade e estar perto das pessoas que eu amo, que são a minha fortaleza. Poder estar de volta é muito bom. Fico muito feliz e emocionado. Vocês (família) sabem o que eu passo, sabem do amor que tenho pelo futebol. Me sinto mais seguro e forte com vocês perto. Para mim é um motivo de muita felicidade estar com vocês quando piso em campo", disse emocionado.

"Muito gratificante e feliz você poder estar em um lugar onde você teve muitas histórias. Eu vinha jogar aqui com a base, sempre sábado ou domingo de manhã. Quando eu passei a treinar aqui, no juniores, eu me via mais perto do que nunca de me tornar jogador. Hoje, estar voltando para cá nessa reestruturação do Santos e ajudando o clube de alguma forma, é um prazer muito grande. Poder ajudar um clube que me deu oportunidade, que abriu as portas para que eu pudesse mudar a minha geração, tanto familiares quanto amigos. Retribuir isso é maravilhoso. É muito gratificante fazer parte desse processo. Eu sou um cara muito grato por tudo que Deus me deu na vida. Todas as conquistas que tive foram muito maiores do que imaginei. Hoje estou muito feliz. Se o mundo parasse agora, eu ficaria muito feliz", completou.

Por essa o Ney não esperava! ??? A primeira coletiva de @NeymarJr após a renovação com o Santos FC foi de um jeito especial, acolhedor e seguro. Todas as respostas do nosso craque você pode assistir no vídeo completo: https://t.co/eQqkWTiaW8 Tá na @loovibrasil, tá seguro! pic.twitter.com/OSs4g1fqvd ? Santos FC (@SantosFC) June 29, 2025

Após se tornar ídolo e ir embora para a Europa em 2013, Neymar voltou ao Santos em janeiro deste ano. Desde então, foram 12 partidas, com três gols e três assistências. O jogador de 33 anos, porém, está sofrendo com lesões. Ele contundiu a coxa duas vezes neste período.

"Foi uma mistura de sentimentos difícil de explicar. Eu estava ansioso demais para vir. Tudo foi vivido com muito amor. Desde quando saí de lá e cheguei na Vila foi incrível. Acho que uma das melhores sensações que vou ter na vida. Lembro que cheguei esgotado em casa. Mas queria ver tudo de novo. Não largava o telefone e ficava vendo. Só no campo que senti o sentimento inexplicável. Foi maravilhoso. Nunca imaginei ser recebido daquela forma. Aquela festa, as pessoas, chuva... Não poderia imaginar. Foi perfeito", relembrou.

Sonho do hexa

Agora, o astro mira estar 100% para a Copa do Mundo de 2026. Ele não escondeu que o grande objetivo da sua carreira neste momento é levar a Seleção ao hexacampeonato.

"Sou sedento pela vitória. Me sinto bem fisicamente e mentalmente para que eu possa ir em busca de mais. Todos sabem do meu sonho de ganhar a Copa do Mundo. A Copa está logo ali. Vocês sabem do processo. Ainda me sinto forte o suficiente para enfrentar muitas coisas e tentar realizar esse sonho da Copa. Meu futuro ainda é uma caixinha de surpresa. Mas vou fazer de tudo agora para que a gente possa comemorar bastante lá na frente", relatou.

Neymar acertou a renovação com o Santos no começo desta semana. O novo vínculo é até o final de 2025. Questionado sobre o futuro, o meia-atacante afirmou que quer pensar apenas no presente.

"É muito difícil falar de futuro, gosto de falar do presente, viver o agora que é mais importante. O presente agora é voltar aos 100% e estar bem dentro de campo, que é onde posso fazer a diferença. É o que pretendo fazer. Estou me dedicando ao máximo para estar em campo para trazer alegria a nós", finalizou.