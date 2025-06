Neymar diz que já cumpriu papel no futebol: "Deixei meu legado"

Apesar de ainda estar em atividade, Neymar entende que já cumpriu o seu papel no futebol. Em entrevista coletiva para amigos e familiares, uma surpresa promovida pelo Santos, o meia-atacante celebrou o fato de ser um ídolo para jogadores que estão despontado.

Diversos garotos que estão surgindo no futebol mundial já afirmaram que têm o brasileiro de 33 anos como ídolo. Um exemplo é Lamine Yamal, joia do Barcelona e da seleção espanhola.

"Nunca imaginei ser o cara que sou hoje. Sempre fui um cara de muitos sonhos e lutei muito por isso. Tive inspirações na minha vida, como Robinho, Ronaldo e Ronaldinho. Ser uma inspiração hoje, ver os jovens despontando e falando com carinho sobre o meu nome, é uma alegria enorme. É um legado que você está deixando no futebol. Quando você se torna uma inspiração para diversos jogadores, é por que você fez algo pelo futebol", disse.

"Meu papel está feito pelo futebol. Eu deixei meu legado. Muitos vão se lembrar de mim da forma como eu jogava, como vejo a vida e carrego minha família. Isso é o mais importante. Esse legado, não só no futebol, como para a família, não tem o que falar. É um sentimento de muita felicidade. Esse legado, para mim, é muito especial. É muito especial você chegar aqui e ser recebido de uma forma diferente, com muito carinho, ter o seu nome nas camisas. Quando vejo isso eu penso: consegui deixar um legado muito bom no mundo", completou.

Por essa o Ney não esperava! ??? A primeira coletiva de @NeymarJr após a renovação com o Santos FC foi de um jeito especial, acolhedor e seguro. Todas as respostas do nosso craque você pode assistir no vídeo completo: https://t.co/eQqkWTiaW8 Tá na @loovibrasil, tá seguro! pic.twitter.com/OSs4g1fqvd ? Santos FC (@SantosFC) June 29, 2025

Neymar subiu para o profissional do Santos em 2009 e se tornou um ídolo. Na primeira passagem, que chegou ao fim em 2013, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

Em 2023, foi embora para o Barcelona. Na Catalunha, fez história ao lado de Lionel Messi e Luís Suárez, formando o famoso trio "MSN". Foi campeão da Liga dos Campeões em 2015, novamente balançando as redes na grande decisão, além de duas vezes campeão espanhol. Foram 105 gols marcados em 186 partidas pelo clube catalão.

Neymar foi para o Paris Saint-Germain em agosto de 2017. Ao todo, disputou 173 partidas, marcando 118 gols e dando 70 assistências. Já em agosto de 2023, foi anunciado pelo Al-Hilal. Na Arábia Saudita, sofreu com lesões e disputou apenas sete partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

O astro voltou ao Santos em janeiro deste ano. Desde então, foram 12 partidas, com três gols e três assistências. O jogador de 33 anos, porém, está sofrendo com lesões. Ele contundiu a coxa duas vezes neste período.

Neymar acertou a renovação com o Peixe no começo desta semana. O novo vínculo é até o final de 2025.