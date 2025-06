Neymar cumpre 'cartilha', volta bem e anima o Santos para o Brasileirão

Neymar voltou em "ótimas condições" das férias e anima o Santos para o Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Neymar cumpriu as recomendações do Santos durante o recesso e se reapresentou em boa forma na última sexta-feira. O Peixe teve duas semanas de férias.

O UOL ouviu que Neymar está em "ótimas condições" e "talvez melhor que antes da pausa". Os primeiros dias foram de diversos testes no departamento de saúde santista.

O Santos fez uma espécie de cartilha aos atletas. O clube entende que o momento é de um excesso ou outro, mas pediu cuidados com alimentação, descanso e alguns treinos mais simples para fazer em casa.

No caso de Neymar, a orientação foi específica. O Peixe destacou a necessidade de se manter ativo para não prejudicar o processo de fortalecimento e reequilíbrio muscular após duas lesões na coxa. Outros atletas também receberam conselhos individualizados.

Neymar treinou diariamente na sua mansão, em Mangaratiba, com o preparador físico Ricardo Rosa, que acabou não tendo o descanso que outros profissionais do Santos tiveram.

A expectativa, então, é que o camisa 10 treine e jogue sem limitações na volta do Brasileirão. O Santos enfrentará Palmeiras e Flamengo em casa. O duelo com o Verdão seria dia 13, mas pode ser adiado por causa do Mundial. A partida com o Flamengo ocorrerá no dia 16, na Vila Belmiro ou Morumbis.

O astro renovou o contrato e sabe que precisa corresponder às expectativas. O grande objetivo é engatar uma nova sequência de jogos para estar na convocação de Carlo Ancelotti na Data Fifa de setembro. O Brasil enfrentará Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9.