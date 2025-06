WSL: Luana Silva é vice-campeã em Saquarema e embala no Mundial

Luana Silva foi a grande representante do Brasil na decisão do Rio Pro 2025, neste domingo (29), em Saquarema. A jovem surfista chegou à sua segunda final na temporada e terminou como vice-campeã, atrás apenas da australiana Molly Picklum, que dominou a bateria e assumiu a liderança do ranking com a vitória.

Apesar da derrota, Luana confirma o excelente momento em sua primeira temporada completa entre as melhores do mundo.

Campeã mundial júnior no início do ano, ela soma agora dois vices (Bells Beach e Saquarema), dois quintos lugares (Gold Coast e Margaret River) e um nono (Trestles). É, disparado, sua melhor campanha na elite.

O que aconteceu

Na final, Molly abriu vantagem logo no início com um 6,83 numa direita de manobra única, e logo depois aumentou o somatório com mais uma onda precisa, de 5,67. Luana, por outro lado, teve dificuldades na escolha das ondas e desperdiçou oportunidades mesmo com prioridade.

Molly Picklum é a nova líder do Circuito Mundial Imagem: Camila Othon/WSL

Faltando 15 minutos, a brasileira achou uma boa parede, mas caiu na finalização. Enquanto isso, Molly manteve o alto nível, anotou um 8,17 e praticamente selou o título. Luana tentou reagir no fim, mas não conseguiu reverter a diferença: 15,00 a 9,23 para a australiana.

Com o resultado, Molly praticamente garante uma vaga no WSL Finals, decisão da temporada que será disputada em Fiji. Já Luana ainda sonha com a classificação, que será definida nas duas próximas etapas — Jeffreys Bay (África do Sul) e Teahupo'o (Taiti).

Miguel para na semi

No masculino, o destaque brasileiro foi Miguel Pupo. O paulista fez uma bela campanha, com vitórias sobre Filipe Toledo nas oitavas e Yago Dora nas quartas, mas parou na semifinal diante do norte-americano Cole Houshmand, por 15,06 a 13,83.

Com o terceiro lugar em Saquarema, Miguel subiu uma posição no ranking e agora aparece em 10º, com 31.045 pontos. Apesar da melhora, ainda está distante da zona de classificação para o WSL Finals, que reunirá os cinco melhores do ano na briga pelo título mundial em Fiji.