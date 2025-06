Mundial: Cidade que recebe Flu guarda relíquias de paixão nacional nos EUA

Do UOL, em Charlotte (EUA)

A arborizada cidade de Charlotte, que recebe o jogo entre Fluminense e Inter de Milão, segunda-feira (30) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, é conhecida como a "cidade das árvores" nos Estados Unidos.

No entanto, o que chama atenção na parte alta da cidade é um complexo de prédios dedicados a Nascar, uma das organizações mais reconhecidas no automobilismo — e principalmente nos Estados Unidos.

Charlotte é considerada o berço da Nascar

A primeira corrida oficial da Nascar aconteceu em um circuito de terra em Charlotte em 1948, a cidade abriga um dos circuitos mais importantes da categoria e é a sede de muitas equipes. Esses foram alguns dos motivos pelo qual o Hall da Fama da Nascar foi construído na cidade.

O terreno que abriga o legado da Nascar em Charlotte tem 2 hectares (20 mil metros²) e engloba o Hall da Fama, um restaurante, uma loja de souvenirs do espaço, um estacionamento e um prédio de 19 andares com escritórios.

O espaço começou a ser construído no dia 25 de janeiro de 2007 e a inauguração aconteceu no dia 11 de maio de 2010. A ideia é homenagear a história e a evolução da Nascar, que se tornou um dos esportes mais populares dos Estados Unidos, e também tentar converter quem não é fã da modalidade.

Exposição de carros no Hall da Fama da Nascar chama a atenção Imagem: Flavio Latif/UOL

UOL visitou o Hall da Fama da Nascar

O ingresso para entrar no Hall da Fama custa 27 dólares (R$ 150). O espaço recebe visitas de segunda a quinta (das 10h às 17h30) e de sexta a domingo (das 10h às 18h).

Um dos pontos que mais chama a atenção é o nível de interatividade do lugar. São mais de 50 experiências interativas que passam de um desafio no pit stop até o simulador de uma corrida — que tem taxa extra de 10 dólares.

Hall da Fama da Nascar chama a atenção pelo nível de interação. Essa é uma delas: o desafio do Pit Stop Imagem: Flavio Latif/UOL

Museu tem espaço até para Relâmpago McQueen, principal personagem da franquia Carros, que foi inspirado nas histórias da Nascar. A atração faz sucesso entre as crianças (e quem também já passou da idade).

O UOL descobriu em sua visita que grande parte dos itens em exposição (carros, uniformes e troféus) não pertencem a eles. O "santuário" sobrevive pelas doações de colecionadores e das equipes da Nascar, que não querem ficar distantes de seus itens — a maioria das equipes tem sedes próximas à cidade de Charlotte.

Relâmpago McQueen, personagem fictício do filme 'Carros' também tem espaço no Hall da Fama da Nascar Imagem: Flavio Latif/UOL

Noah, um dos funcionários que trabalha nas experiências do Hall da Fama, disse à reportagem que não sabe explicar o motivo da paixão dos norte-americanos pela Nascar. No entanto, ele afirma que quem já visitou um dia de corrida fica impressionado com o espetáculo.

Vale a pena?

O repórter que vos escreve não é um grande entusiasta da Nascar, mas ficou impressionado com o que viu no Hall da Fama.

O espaço conta toda a linha do tempo do esporte e o tamanho das exposições enchem os olhos — mesmo para alguém que nunca assistiu uma corrida. São diversos carros em tamanho real expostos, desde o primeiro modelo de 1948 até os dias atuais.

Existe a preocupação de mostrar absolutamente tudo que envolve a Nascar: como funcionam os carros, onde tudo começou e os feitos de cada piloto que já venceu títulos da categoria.

As interações são outro ponto positivo. Quando você compra o ingresso, você ganha um cartão para personalizar sua visita e interagir em todas as exibições (você pode levá-lo para casa como lembrança). Você sendo um fã ou não, vale a pena a visita.