Milan confirma a saída do atacante Luka Jovic

O Milan está promovendo uma reformulação no elenco após um desempenho irregular nos últimos meses. Neste domingo, o time italiano oficializou a saída do atacante sérvio Luka Jovic.

O jogador, de 27 anos, permaneceu no clube italiano por duas temporadas. Na primeira, marcou 9 gols e deu 1 assistência em 30 partidas.

Mas a produção apresentou uma queda. Na temporada 2024/25, o ex-atacante de Estrela Vermelha, Benfica, Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Fiorentina disputou somente 17 partidas e marcou 4 gols.

A direção do Milan também já definiu as saídas de outros nomes importantes do elenco: João Félix, Kyle Walker e Riccardo Sottil.

Resultados do Milan

A temporada 2024/25 apresentou muitos altos e baixos. O Milan venceu a Supercopa da Itália, mas fracassou no Campeonato Italiano (terminou em 8º lugar), na Liga dos Campeões da Europa e perdeu a final da Copa da Itália, de forma surpreendente, para o Bologna.