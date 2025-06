Messi se despede do Mundial de Clubes com apenas um gol e agora se volta para a Copa do Mundo

Craques como Lionel Messi sempre vão chamar a atenção, ainda mais em grandes torneios como o Mundial de Clubes que está sendo disputado nos Estados Unidos. Em quatro jogos, o atacante argentino fez apenas um gol, que acabou sendo decisivo para que seu time, o Inter Miami, fosse a equipe do país anfitrião que foi mais longe ao cair nas oitavas de final para o PSG.

A estreia foi contra o Al-Ahly, do Egito. Nela, Messi teve uma atuação discreta - deu bons passes, mas a equipe africana teve o controle do jogo na maior parte do tempo e ficou mais perto de tirar o zero do placar, o que acabou não acontecendo. O empate sem gols gerou prognósticos ruins para a partida seguinte.

No entanto, a disputa com o Porto foi a melhor partida de Messi e do Inter Miami no campeonato. O time português saiu na frente, Segovia empatou e Messi fez um golaço de falta para virar a partida. O argentino ainda criou várias boas jogadas que os companheiros não conseguiram aproveitar.

Contra o Palmeiras, o Inter Miami jogou bem e abriu 2 a 0 no placar, com direito a um golaço de Suárez, antes de sofrer o empate. Messi, no entanto, não brilhou intensamente, sem participar dos gols. O time norte-americano terminou o grupo em segundo lugar, atrás do clube brasileiro no saldo de gols, e avançou para enfrentar o campeão europeu PSG nas oitavas.

O PSG fez o que se esperava dele e goleou por 4 a 0, dominando totalmente o jogo no primeiro tempo e diminuindo o ritmo no segundo. Com uma desvantagem de quatro gols no placar na etapa final, Messi e os demais companheiros ex-Barcelona (Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets) conseguiram criar algumas oportunidades, sem alterar o placar.

Aos 38 anos, Messi agora se volta totalmente para a Copa do Mundo de 2026, que deve ser a sua última. No Mundial de Clubes, foi possível ver que a qualidade técnica do craque permanece intocada, mas provavelmente um time bastante intenso na marcação precisará ser montado à sua volta para aproveitá-la. A Argentina conseguiu tal feito na Copa de 2022 e nas Eliminatórias Sul-Americanas e terá de repeti-lo no próximo ano.