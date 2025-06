Último Mundial? Messi se despede batendo na trave por marca de Pelé e CR7

Lionel Messi contribuiu para o fim de um tabu histórico e quase atingiu um recorde de Pelé e Cristiano Ronaldo, mas foi eliminado na Copa do Mundo de clubes no que pode ser a sua última participação em Mundiais.

O que aconteceu

O azarão Inter Miami foi atropelado pelo poderoso PSG e deu adeus ao torneio inédito. Os atuais campeões europeus golearam o time norte-americano por 4 a 0 nesta tarde, na Mercedes-Benz Arena, em Atlanta.

Lionel Messi se despede estando a um gol de igualar Cristiano Ronaldo e Pelé na artilharia histórica dos Mundiais. O camisa 10 atuou durante toda a partida e teve chances, levando perigo com uma cabeçada e depois acertando a barreira em cobrança de falta perto da área, mas passou em branco.

O craque argentino balançou a rede seis vezes na história do torneio, enquanto Pelé e CR7 têm sete gols cada um. Messi chegou ao sexto gol nesta edição, a primeira no novo formato idêntico ao da Copa de seleções, ao anotar o dele na virada sobre o Porto, pela segunda rodada da fase de grupos.

Messi teve dois jogos para igualar ou superar o recorde, só que não conseguiu. Ele também não balançou a rede no empate contra o Palmeiras. Os seis gols de Messi no Mundial até aqui foram marcados em quatro edições diferentes: 2009, 2011, 2015 e 2025. O levantamento leva em consideração os números de todos os formatos da competição intercontinental desde 1960.

Suárez também bateu na trave. O centroavante uruguaio também soma seis gols no torneio, tendo marcado nesta edição no empate com o Alviverde.

O gol do argentino neste Mundial, no entanto, quebrou uma invencibilidade de 13 anos de europeus contra o resto do mundo. Desde a vitória do Corinthians sobre o Chelsea, na final de 2012, representantes da Europa não haviam sido derrotados por adversários de outros continentes no torneio.

Aos 38, Messi pode ter disputado o seu último Mundial. O astro, que fez aniversário durante o torneio disputado nos EUA, terá 42 anos na próxima edição, em 2029, e depende do Inter Miami conseguir se classificar —para este, a equipe ganhou a vaga como representante do país-sede. Até lá, pode disputar o novo Intercontinental, que foi "rebaixado" de status após a criação da Copa do Mundo de clubes.

Gols de Messi no Mundial