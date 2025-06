'Peso' no PSG, Messi revê clube onde foi vaiado, xingado e saiu frustrado

Dois anos depois e com menos pressão nos ombros, Messi reencontra o PSG, hoje, no Mundial de Clubes. O Inter Miami enfrenta os franceses às 13h (de Brasília), pelas oitavas de final.

Da expectativa à frustração

Messi chegou ao PSG repleto de expectativa. O clube francês foi o primeiro do astro após a saída do Barcelona.

O casamento não deu muito certo. Foram duas temporadas do argentino no PSG, 32 gols marcados em 75 jogos, mas o resultado ficou abaixo do esperado apesar de dois títulos franceses.

Messi, aos poucos, se tornou um "peso" no PSG. Dentro do clube, o entendimento era de que a situação de ter dois jogadores que não ajudavam a marcar (Messi e Mbappé) não era boa. Neymar se tornou o terceiro com o tempo.

O astro foi eleito melhor do mundo em meio a isso. A eleição, no entanto, disse muito mais a respeito do que ele fez com a seleção argentina — campeã da Copa do Mundo de 2022 — do que propriamente o desempenho no PSG.

Lionel Messi se lamenta em PSG x Clermont; argentino se despede da equipe de Paris Imagem: FRANCK FIFE / AFP

A relação chegou ao fim em meio a xingamentos e vaias. O craque foi muito vaiado pela torcida no seu jogo de despedida, contra o Clermont, em junho de 2023. Além disso, foi alvo de xingamentos por parte dos ultras em outros duelos.

Após deixar o clube, Messi admitiu que não queria ir para Paris. O argentino também chegou a falar sobre problemas na adaptação ao novo país e time.

Minha saída do Barcelona para Paris não foi uma coisa que eu queria, não queria sair e aconteceu de um dia para o outro, também demorou um pouco para eu me acostumar com um lugar totalmente diferente, tanto na cidade quanto no esporte e ficou difícil. Messi, em entrevista coletiva

A realidade é que a adaptação foi muito difícil, muito mais do que eu esperava [...] Cheguei tarde (na temporada 2021/22), não tive pré-temporada. Tive que me adaptar a uma nova cidade difícil para minha família e para mim. Depois, a torcida começou a me tratar diferente. Uma parte do público, a maioria continuou me tratando como no início, mas houve uma ruptura com a torcida do PSG. Não era a minha intenção gerar essa ruptura. Messi, à beIN Sport

O PSG não é o único reencontro de hoje. Messi revê Luis Enrique, último técnico a levá-lo a um título da Champions, em 2015, no Barcelona.

Novo (feliz) começo

A mudança de Paris fez bem a Messi. Com menos pressão e mais próximo da família, o argentino nunca escondeu a felicidade de estar em Miami.

A mudança de Barcelona para Paris foi complicada e esta foi totalmente diferente. Depois de dois anos difíceis, passamos por momentos difíceis e hoje estamos em um lugar onde estamos felizes. Não só pelo esporte, mas também no dia a dia com a minha mulher e filhos devido à forma de viver e passar o tempo [em Miami]. Messi

Messi comemora gol marcado pelo Inter Miami contra o Porto no Mundial de Clubes Imagem: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Messi segue sendo a estrela central de um projeto, mas mais leve. O Inter Miami foi fundado em 2018, contratou o astro em 2023 e formou uma "legião" ao redor dele. A equipe conta com nove jogadores argentinos, além do técnico Mascherano, e outros três ex-Barcelona: Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez.

O desempenho é bom. Messi tem 50 gols marcados pelo Inter Miami em 62 jogos disputados pelo clube. Um deles contra o Porto, neste Mundial de Clubes, e que encaminhou a vaga no mata-mata. Antes disso, o camisa 10 guiou o time na conquista da temporada regular da última MLS e ao título da Copa das Ligas, o primeiro da história do Miami.