Luana Silva perde de australiana na final da etapa de Saquarema do circuito mundial de surfe

A brasileira Luana Silva, 21 anos, chegou à final da etapa de Saquarema da WSL, o circuito mundial de surfe, neste domingo, na praia de Itaúna, mas não teve chances contra a australiana Molly Picklum, que conseguiu 15.00 na soma de duas notas contra 9.23 da brasileira.

Nova líder do ranking mundial, Picklum dominou a bateria de 40 minutos desde o início. Em sua primeira onda, conseguiu 6.83, enquanto a brasileira obteve apenas 0.27. Luana só conseguiu superar 1.00 em sua quinta onda, quando pontuou 2.60. Naquele momento, a australiana já tinha 8.17 para somar com sua 6.83 inicial. Luana conseguiu 6.63 e precisava de uma nota 8.37 para tirar o título da rival. Em sua última tentativa, a brasileira marcou 2.43.

Luana buscava encerrou um jejum de 26 anos sem vitórias das surfistas brasileiras em casa. Antes, Andrea Lopes era a única vencedora de uma prova nacional do circuito, em 1999, na Barra da Tijuca, também no Rio de Janeiro.

Para chegar à sua segunda final da temporada, Luana precisou passar pelas campeãs mundiais Tyler Wright, Cailtin Simmers, bicampeã em Saquarema, e Caroline Marks, algoz de Tati Weston-Webb na atual etapa do circuito. A meta da brasileira, agora, é alcançar o top 5 e tentar disputar a final feminina, em Fiji, em agosto. Luana Silva é a nona do ranking mundial.

Em janeiro, Luana havia vencido o título mundial júnior nas Filipinas e recebeu um convite para disputar o Championship Tour, a elite da WSL. Atualmente, ela é a única brasileira no circuito, já que Weston-Webb se afastou para cuidar da saúde mental - participou como convidada em Saquarema.

BRASIL PARA NAS SEMIFINAIS DO MASCULINO

Melhor representante do Brasil entre os homens, Miguel Pupo foi eliminado por Cole Houshband, dos Estados Unidos, e um longo tabu foi quebrado. Nas outras sete vezes em que a etapa da elite do surfe foi realizada em Saquarema, apenas em 2002 o título masculino ficou nas mãos de um estrangeiro, o australiano Taj Burrow.

O Brasil iniciou a disputa da etapa de Saquarema com oito surfistas. Miguel Pupo avançou direto para as oitavas de final após a rodada inicial e eliminou dois compatriotas, Filipe Toledo e Yago Dora, antes de cair diante de Houshband. Além de Dora, Italo Ferreira também parou nas quartas ao perder do australiano Ethan Ewing.