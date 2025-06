Luan Peres ganha nova vida com Cleber Xavier e fecha semestre como titular do Santos

Um dos jogadores mais experientes do elenco, Luan Peres viveu altos e baixos neste começo de ano no Santos. O zagueiro chegou a ficar "esquecido", mas ganhou uma nova vida com a chegada de Cleber Xavier e se tornou titular.

Ao todo, são 17 partidas disputadas, sendo 13 entre os titulares. O defensor ainda não marcou gols ou deu assistências.

Contratado em setembro de 2024, Luan Peres até começou o ano entre os titulares de Pedro Caixinha. O experiente jogador, entretanto, perdeu espaço na reta final do Campeonato Paulista.

Assim, o zagueiro passou quase todo o começo do Brasileirão sem atuar. Foram oito jogos seguidos sem ser acionado. E um deles, aliás, ele nem sequer ficou no banco de reservas.

A chegada de Cleber Xavier, entretanto, mudou este cenário. Luan Peres voltou a jogar no dia 4 de maio, na derrota de 1 a 0 para o Grêmio, pela sétima rodada da Série A. Desde então, ele só perdeu um jogo, pois estava suspenso.

O atleta de 30 anos também foi beneficiado pelo "sumiço" de Gil. O zagueiro alegou problemas pessoais e não joga desde 1º de maio. De lá para cá, o camisa quatro só foi relacionado para mais três compromissos.

Neste segundo semestre, portanto, Luan Peres espera seguir crescendo no Santos. O próximo compromisso do time está marcado para o dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, em casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe está na 15ª colocação do torneio, com 11 pontos, assim como o Internacional, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.