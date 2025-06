Léo Pereira e Jorginho lamentam queda do Fla: 'Um pouco de ingenuidade'

O Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique por 4 a 2, nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O zagueiro Léo Pereira lamentou os erros que ocasionaram os gols do adversário.

"Começamos o jogo errando coisas que a gente não erra. Sabíamos que a pressão deles ia ser intensa. Acredito que o primeiro gol nasceu de um escanteio que era para ter sido tiro de meta. Mas, como eu disse, nesse nível os detalhes fazem a diferença, e eles conseguiram aproveitar", disse.

Por outro lado, o atleta destacou o bom desempenho do Flamengo e afirmou que a eliminação serve de lição.

"A gente, cada um, tentou dar o melhor de si. Nesse nível que jogamos hoje, qualquer detalhe é crucial. Pecamos em alguns momentos, mas não deixamos de jogar, de acreditar. Tivemos chances de diminuir e até de empatar. Vamos levar muita lição para o Brasil ? jogos de alta intensidade, de marcação. A gente pode continuar nesse ritmo no Brasil, eleva o nosso futebol. Estamos orgulhosos do que tentamos fazer dentro de campo", completou.

Assim como Léo Pereira, Jorginho analisou que as falhas cometidas ficam de aprendizado.

"Jogo muito parelho, muito competitivo. Time desse nível, quando tem meia chance, faz gol. Tivemos um pouco de ingenuidade, cometemos alguns erros que podem levar ao gol adversário, mas fica o aprendizado. E para as coisas boas também", ponderou Jorginho.

Com a eliminação, a delegação do Flamengo retorna ao Brasil com foco na sequência da temporada. O próximo compromisso será no dia 16 de julho (quarta-feira), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília).