Leila posa diante da estátua de Rocky após classificação do Palmeiras no Mundial

Neste domingo, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, publicou uma foto em frente à estátua de Rocky Balboa, protagonista do mais famoso filme de boxe, em Filadélfia. A mandatária fez a postagem após a classificação do Verdão, que bateu o Botafogo por 1 a 0 e avançou às quartas do torneio.

"Onde Rocky Balboa subiu e venceu!", declarou Leila, através das redes sociais.

O Alviverde irá encara o Chelsea na próxima fase da competição. O time inglês venceu o Benfica também no último sábado, na prorrogação. O duelo está marcado para a próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), novamente na Filadélfia.

Para o duelo, o Palmeiras não poderá contar com dois titulares, ambos também suspensos: o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral esquerdo Piquerez, que levaram o segundo cartão amarelo no jogo contra o Botafogo. Os cartões serão zerados somente após as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

O paraguaio não parou no cartão amarelo. Ele também foi expulso na prorrogação ao fazer uma falta em Barboza. Micael e Naves brigam pela vaga de Gómez na linha de zaga. Bruno Fuchs deve ser o outro titular titular, tendo em vista que Murilo está lesionado. Já na lateral-esquerda, Vanderlan deve herdar a vaga de Piquerez.