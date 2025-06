Inter de Milão x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial

Nesta segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense enfrenta a Inter de Milão às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium. O duelo terá transmissão da Globo, CazéTV, do SporTV e do DAZN.

O Fluminense ficou em segundo lugar no Grupo F, liderado pelo Borussia Dortmund. Já a Inter de Milão foi a primeira colocada do Grupo E.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, minimizou o favoritismo da Inter de Milão. "Não adianta se ter um time de quinhentos milhões, pois no futebol o que vale é mesmo o dentro de campo. Estamos felizes de estarmos nas oitavas, mas podemos ir mais longe", disse.

Em termos de escalação, o Fluminense tem uma dúvida na zaga. Thiago Silva ainda não se recuperou de um quadro de desgaste muscular. Assim, Ignacio pode jogar, formando a dupla de zaga com Freytes.

O técnico Christian Chivu, evita dizer que a Inter de Mião é favorita. "Não conseguimos a classificação e ainda teremos que jogar muito para passar de fase. Recentemente fomos goleados na final da Champions League e agora estamos brigando pelo título mundial. Futebol se vive cada momento de uma vez e o nosso momento é o Fluminense", afirmou.

Para este duelo a Inter de Milão tem muitos desfalques. Çalhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski retornaram à Itália por conta de lesão. Além disso, Thuram segue entregue ao departamento médico, com Pio Esposito, de apenas 20 anos, sendo o companheiro de ataque de Lautaro Martínez.

Caso o duelo desta segunda-feira termine empatado no tempo regulamentar, acontecerá uma prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, o classificado sairá na disputa de pênaltis. O vencedor do encontro vai duelar nas quartas de final com o vitorioso do embate entre Manchester City e Al Hilal, que também jogam nesta segunda-feira, às 22h.

FICHA TÉCNICA



INTER DE MILÃO X FLUMINENSE

Local: Estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos



Data: 30 de junho de 2025 (Segunda-feira)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Iván Barton (El Salvador)



Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua)



VAR: não divulgado

INTER DE MILÃO: Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni e Dumfries; Asllani, Mkhitaryan, Barella e Dimarco; Lautaro Martínez e Esposito



Técnico: Cristian Chivu

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Agustín Canobbio, Jhon Arias e Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho