'Messi joga com estátuas': Ibra detona Inter Miami após massacre do PSG

Ibrahimovic detonou os jogadores do Inter Miami após a equipe perder para o PSG por 4 a 0 nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O ex-atacante saiu em defesa de Messi — com quem jogou no Barcelona — e disparou críticas aos companheiros do astro.

A derrota de Messi? Não fale sobre a derrota como se fosse culpa dele. Messi não perdeu, o Inter Miami perdeu. Você já viu esse time? Messi joga com estátuas, não com companheiros de equipe. Se ele estivesse em um time de verdade, em Paris, em Manchester, em qualquer grande time, você teria visto o leão de verdade. Ibrahimovic, ao FootMercato

As críticas seguiram. Ibra chegou a dizer que os jogadores do Inter Miami "correm como se estivessem carregando sacos de cimento".

Messi só joga porque ama o jogo, porque ainda pode fazer o que 99% dos jogadores não podem. Mas ele está cercado por aqueles que correm como se estivessem carregando sacos de cimento. Não há treinadores, nem estrelas, nem mesmo jogadores que entendam como se mover sem a bola. Você quer culpar Messi? Culpe quando ele joga com Ronaldo, Mbappé, Haaland, Zlatan... Mas hoje? Não. Ele não é o Messi que eu conheço, ele é um grande fantasma brincando em um circo. Mas tenha cuidado, se você der a ele um time de verdade, ele vai derrubar o estádio novamente. Ibrahimovic

PSG massacra o Inter Miami

O PSG precisou de apenas um tempo para massacrar o Inter Miami. A equipe francesa bateu o time de Messi por 4 a 0, hoje, em Atlanta, e avançou às quartas de final do Mundial de Clubes.

Os quatro gols saíram no primeiro tempo: João Neves (duas vezes), Hakimi e Áviles (contra) balançaram as redes para os franceses.

Messi, assim como o Inter Miami, teve atuação apagada. A equipe pouco produziu e praticamente não assustou o goleiro Donnarumma, do PSG.