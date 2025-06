Gyokeres só não sai se tiver o pior empresário', diz presidente do Sporting

Neste domingo, Frederico Varandas, presidente do Sporting, abordou uma possível saída de Gyokeres. Em entrevista, o mandatário revelou que existem grandes chances do atacante sueco, segundo colocado da última chuteira de ouro, deixar o clube português.

"Há uma forte probabilidade de o Viktor (Gyokeres) sair. Vi dois jogadores negociados na Premier League, como Matheus Cunha e Mbeumo, atacantes que não têm a qualidade do Viktor, negociados na casa dos 70 milhões. Estamos falando de jogadores com 26 anos. Por isso, dadas as exigências que fazemos em relação ao valor do Viktor, acredito que possa sair, a não ser que tenha o pior agente do mundo. Coisa que me custa a acreditar", afirmou.

Gyokeres tem chamado a atenção de grandes clubes europeus, dentre eles o Manchester United, agora comandado pelo técnico português Rúben Amorim, que treinou o Sporting e, consequentemente o atacante, até o início da atual temporada.

"Não vou dizer qual valor pedimos. Foi dito ao empresário. Posso garantir que o Viktor não sai por 60+10 milhões. Só existem dois cenários: um clube respeita o valor pedido pelo Sporting e Viktor vai realizar seu sonho ou esse clube não quer o Viktor e ele, com três anos de contrato, fica no Sporting", completou.

Contratado junto ao Coventry City, da Inglaterra, Gyokeres marcou 43 gols e anotou 14 assistências logo em sua primeira temporada (2023/24) pelo clube português. Na última temporada europeia, foram impressionantes 54 bolas nas redes e 13 passes para gol em 52 compromissos, números que o levaram à vice-liderança da chuteira de ouro, onde ficou atrás apenas de Mbappé.

Sob o comando ofensivo do sueco, o Sporting conquistou o Campeonato Português, no qual o jogador marcou 39 tentos, e a Taça de Portugal. Em ambas as competições, o Benfica ficou com o vice-campeonato.