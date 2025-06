Grêmio desiste de Caíque e mira atenção para nova opção

Mudanças de planos na diretoria do Grêmio. A negociação com o volante Caíque não avançou devido a um problema no exame médico. Neste momento, o atleta do Juventude está descartado. Assim, o Imortal já pensa em uma nova opção para o setor.

O alvo pode ser Danilo Barbosa, que participou do Mundial de Clubes pelo Botafogo. As informações são do jornalista Kaliel Dorneles, da Band gaúcha.

Números de Danilo Barbosa

Em 2025, Danilo Barbosa disputou 14 partidas pelo Botafogo. Na maioria das vezes, começou no reserva e entrou no andamento das partidas.

Danilo Barbosa defende as cores do Botafogo desde 2002. Experiente, também atuou por Vasco e Palmeiras, no futebol brasileiro, além de clubes da França, Portugal, Bélgica e Espanha.