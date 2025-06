Goiás marca dois no fim, vira sobre Chape e volta à liderança da Série B

O Goiás interrompeu a série de duas derrotas seguidas ao vencer, por 2 a 1, com uma virada nos minutos finais, a Chapecoense, neste domingo, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. O time da casa saiu na frente com Rafael Carvalheira, mas teve um jogador expulso na parte final e perdeu com gols de Tadeu, de pênalti, aos 43, e de Anselmo Ramon, aos 51 minutos do segundo tempo.

Esta vitória recolocou o Goiás na liderança isolada com 29 pontos, dois na frente do Coritiba, com 27. A Chapecoense, que desperdiçou a chance de vencer pela sexta vez como mandante, tem 19 e ocupa a décima posição.

O jogo começou equilibrado, mas bem corrido. A Chapecoense contou com a experiência do meia Giovanni Augusto para abrir o placar, aos 15 minutos. Ele fez bela jogada pelo lado esquerdo e cruzou na medida para o cabeceio de Rafael Cavalheira.

O gol deu mais tranquilidade ao time da casa, que passou a explorar bem as jogadas de velocidade. Desta forma ainda teve mais duas boas chances para ampliar a sua vantagem no placar. O Goiás não ameaçou no primeiro tempo.

A Chapecoense voltou cautelosa do intervalo, com a ideia de esperar o adversário atacar para atuar de forma reativa. Mas o time catarinense ficou com um jogador a menos a partir dos 17 minutos, quando o zagueiro Victor Caetano cometeu falta dura, recebeu o segundo cartão amarelo no jogo e acabou expulso.

Para recompor o sistema de marcação, o técnico Gilmar dal Pozzo sacrificou o atacante Perotti, que tinha entrado minutos antes, para a entrada do zagueiro Jhonnathan. Além disso, ficou claro que a determinação era para priorizar a marcação e segurar a vantagem.

Com mais espaço, o Goiás passou a ser todo agressivo, tentando os dois lados do ataque para chegar, pelo menos, ao gol de empate. Mas exagerando dos passes curtos, o time goiano facilitava a marcação adversária.

O Goiás manteve a pressão e teve um gol de Barceló, aos 35 minutos, anulado por impedimento, só confirmado pelo VAR. Aos 40 minutos, porém, Maílton foi imprudente no carinho e derrubou Pedrinho dentro da área, cometendo o pênalti. Tadeu, o goleiro-artilheiro, bateu com força no canto esquerdo, sem chances para a defesa de Rafael Santos.

Mesmo cansado, o time da casa ainda tentou suportar a pressão até o final, mas levou o segundo gol aos 51 minutos. Rafael Gava cobrou falta no lado esquerdo, levantando a bola no meio da área, onde o oportunista Anselmo Ramon esticou o pé no alto e desviou a bola para as redes. Vitória garantida e muito comemorada pelos goianos.

Pela 15ª rodada, a Chapecoense vai enfrentar o Operário, em Ponta Grossa (PR), dia 7 de julho. No dia 8, o Goiás volta a atuar como mandante, recebendo o Criciúma, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 2 GOIÁS

CHAPECOENSE - Rafael Santos; Victor Caetano, Bruno Leonardo e João Paulo (Perotti e Jhonnathan); Maílton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto (Marlon) e Walter Clar; Marcinho (Ítalo) e Neto Pessoa (Eduardo Doma). Técnico: Gilmar dal Pozzo.

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito (Barceló), Messias, Titi e Willean Lepo; Marcão Silva (Rafael Gava), Juninho e Vitinho (Pedrinho); Welliton (Eslí García), Anselmo Ramon e Arthur Caíke (Jajá). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Rafael Carvalheira, aos 15 minutos do primeiro tempo; Tadeu, aos 43, e Anselmo Ramon, aos 51 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo, Marcinho e Deivit (Chapecoense). Anselmo Ramon (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Victor Caetano (Chapecoense).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 69.265,00.

PÚBLICO - 3.236 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).