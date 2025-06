Goiás e Novorizontino brigam pela liderança e Remo mira o G-4 da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro promete entregar muita emoção ao torcedor, neste domingo, quando quatro jogos dão sequência à 14ª rodada da competição nacional. Os principais destaques ficam para Goiás e Novorizontino, que disputam a liderança, e o Remo, que tenta retornar ao G-4 - zona de acesso.

Às 19h, o Goiás, com 26 pontos, tenta se manter na liderança da Série B diante da Chapecoense, que tenta se aproximar da zona de acesso, na Arena Condá. Curiosamente, o líder vem de duas derrotas seguidas, para o CRB por 2 a 0, em Alagoas, e em casa diante do Athletic por 2 a 1.

No mesmo horário, o Novorizontino, com 25 pontos, apenas um atrás do próprio Goiás, tenta assumir a ponta diante do Amazonas, com 13, que abre a zona de rebaixamento, em Novo Horizonte. O time paulista busca a reabilitação, após derrota por 2 a 0 para o Operário, em Ponta Grossa (PR).

Mas a disputa começa às 16h, com dois duelos de opostos. Com 12 pontos e na zona de rebaixamento, o Athletic recebe o Remo, postulante ao G-4, com 20, na Arena Sicredi, simultaneamente ao duelo entre Volta Redonda e Operário-PR, no Estádio Raulino de Oliveira. O time fluminense tem 11, também no Z-4, enquanto os paranaenses, com 17, miram a parte de cima da tabela.

A 14ª rodada acaba na segunda-feira, com mais dois jogos. A partir das 19h, o Paysandu recebe a Ferroviária na Curuzu, enquanto Cuiabá e Botafogo se enfrentam na Arena Pantanal, às 21h.