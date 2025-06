Mundial: Fluminense pode ter Soteldo e Thiago Silva contra a Inter de Milão

O Fluminense fez seu último treino na manhã de hoje na Universidade da Carolina do Sul, em Colúmbia, e pode contar com o retorno do zagueiro Thiago Silva e a estreia de Soteldo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, contra a Inter de Milão, no estádio Bank of America, em Charlotte, na segunda-feira (30).

O que aconteceu

Soteldo e Thiago Silva participaram mais uma vez normalmente das atividades e estão liberados para o jogo. Ambos já tinham participado dos treinos de ontem e da última sexta-feira.

O zagueiro foi desfalque na última partida da fase de grupos da competição, contra o Mamelodi Sundowns, mas já está recuperado. Ele sentiu apenas um desconforto muscular na partida contra o Ulsan.

Já o atacante venezuelano pode fazer sua estreia pelo Fluminense. O atleta se apresentou ao clube sem dores após a última data Fifa, mas exames apontaram uma lesão muscular de grau 2 e ele foi desfalque na fase de grupos. Mas agora já está recuperado e pode jogar.

O Flu viaja para Charlotte de ônibus após o almoço (cerca de 1h30 de viagem). Nonato, Cano e mais um jogador a ser definido conversam com a imprensa no estádio no final da tarde.

O técnico Renato Gaúcho também dará uma coletiva de imprensa, seguindo o protocolo da Fifa.