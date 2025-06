Fluminense: Soteldo treina e cria plano C para Renato contra Inter de Milão

Recuperado de lesão, Soteldo criou uma espécie de plano C para Renato Gaúcho antes do jogo do Fluminense contra a Inter de Milão, válido pelas oitavas de final do Mundial e que ocorre amanhã.

Quem sai?

O venezuelano treinou normalmente ontem e reúne chances de estrear com a camisa Tricolor. Ele foi contratado no início do mês, mas teve constatada uma lesão na coxa e, mesmo viajando com a delegação aos EUA, ficou em recuperação.

A possível volta de Soteldo cria um plano C para Renato, que já deixou claro que tem duas formas de jogar: preenchendo o meio de campo com três volantes ou usando um armador na equipe — sempre com Arias, pilar do elenco, entre os 11 iniciais independentemente do formato.

Ambos os sistemas já foram utilizados pelo Flu neste Mundial: contra Borussia Dortmund e Mamelodi, o setor central acabou preenchido por três atletas mais marcadores, enquanto Ganso foi titular diante do Ulsan.

Soteldo deve criar uma nova dinâmica na equipe. Ele pode atuar tanto como um ponta, atuando na vaga habitualmente ocupada por Canobbio, quanto na criação, ganhando o lugar do próprio Ganso ou de algum dos volantes.

Outra dúvida no time titular é Thiago Silva, que ficou fora contra o Mamelodi. O zagueiro briga por vaga com Freytes, Ignácio e Thiago Santos.