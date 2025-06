Fluminense mira possível retorno de John Kennedy e aguarda definição com Pachuca

A possibilidade de ver John Kennedy vestindo novamente a camisa do Fluminense volta a ganhar força nos bastidores das Laranjeiras. O atacante, atualmente no Pachuca, do México, estaria insatisfeito com a falta de espaço no clube. Internamente, o retorno do jogador é bem-visto, mas ainda depende de desdobramentos com os mexicanos.

Emprestado ao Pachuca até o fim de 2025, o jovem de 22 anos não tem recebido tantas oportunidades desde a mudança de comando técnico na equipe mexicana. Pessoas próximas ao jogador indicam que o cenário atual é de frustração, principalmente por conta da queda de rendimento coletivo do clube, eliminado da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

O Fluminense chegou a procurar o estafe de John Kennedy para entender melhor o cenário, mas por ora trata o assunto com cautela. Como ainda existe vínculo contratual com o Pachuca, qualquer movimento mais concreto exigiria uma rescisão que pode envolver compensação financeira.

John Kennedy tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026 e é considerado uma peça valiosa tanto pelo técnico Renato Gaúcho quanto pela diretoria. O jogador também tem forte identificação com a torcida tricolor, principalmente após marcar o gol decisivo na final da Libertadores de 2023 contra o Boca Juniors, feito que o elevou ao status de ídolo em Xerém.

Nos próximos dias, as conversas devem se intensificar entre as partes envolvidas. Caso haja um desfecho positivo, o Fluminense estaria disposto a abrir espaço para o atacante em seu elenco, enxergando nele uma alternativa importante para reforçar o setor ofensivo na sequência da temporada.