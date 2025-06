Flamengo x Bayern de Munique no Mundial: onde assistir ao vivo e de graça

Flamengo e Bayern de Munique medem forças hoje, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? O duelo decisivo será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Flamengo garantiu a classificação para as oitavas de final como líder do Grupo D. Um dos destaques do time foi a vitória sobre o Chelsea por 3 a 1, demonstrando força diante de um time europeu.

O Bayern de Munique iniciou o torneio de forma dominante, mas terminou em segundo no Grupo C. Precisando apenas de um empate para confirmar o primeiro lugar, os alemães acabaram derrotados pelo Benfica por 1 a 0, ficando na vice-liderança.

Chaveamento das quartas de final definido. O vencedor do confronto terá pela frente Paris Saint-Germain ou Inter Miami na próxima fase.

Flamengo x Bayern de Munique -- Mundial de Clubes 2025