Flamengo x Bayern de Munique: horário e onde assistir ao jogo do Mundial de Clubes

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam hoje, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo avançou às oitavas de final após terminar na liderança do Grupo D, com sete pontos. Invicto em três jogos, o Rubro-Negro já enfrentou um europeu e saiu vitorioso: 3 a 1 para cima do Chelsea.

O Bayern iniciou a competição de maneira arrasadora, mas ficou na segunda colocação do Grupo C. A equipe alemã dependia apenas de si para garantir o primeiro lugar, mas foi superada pelo Benfica por 1 a 0 na última rodada da fase de grupos.

Chaveamento das quartas de final definido. O vencedor do confronto terá pela frente Paris Saint-Germain ou Inter Miami na próxima fase.

Flamengo x Bayern de Munique -- Mundial de Clubes