Flamengo tem 10 minutos de terror, reage, mas é eliminado pelo Bayern

Imagem: SAM NAVARRO/IMAGN IMAGES via Reuters

Do UOL, em Miami

No jogo que precisava ser de erro zero (ou perto disso), o Flamengo não resistiu após ter dez minutos iniciais de terror. O time de Filipe Luís foi eliminado nas oitavas de final do Mundial de Clubes ao perder por 4 a 2 para o Bayern de Munique, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Os gols foram de Pulgar (contra), Harry Kane (duas vezes) e Goretzka, pelo lado alemão. Gerson, com um chutaço, e Jorginho, de pênalti, anotaram pelo Flamengo.

O Bayern agora avança às quartas de final para enfrentar o Paris Saint-Germain, sábado, às 13h (de Brasília).

O Flamengo se despede do Mundial lamentando o colapso técnico e psicológico no início do jogo mais importante. Foi decisivo.

A sensação é que um resultado melhor seria possível — sobretudo em um ambiente no qual a torcida do Flamengo foi maioria.

Mas os erros custaram caro demais, diante de um time letal. Até literalmente, porque o Fla deixa de receber os US$ 13,1 milhões (R$ 73 milhões) que levaria se fosse às quartas.

Outra notícia preocupante é médica: Pulgar saiu com suspeita de fratura no pé direito, ainda no primeiro tempo.

O rubro-negro, ao menos, carrega como melhor memória a vitória sobre o Chelsea, na fase de grupos, como incentivo para dominar as competições que virão pela frente.

O próximo jogo do Flamengo confirmado é contra o Santos, em 16 de julho, pelo Brasileirão. Mas a CBF pode confirmar o rubro-negro em ação antes, contra o São Paulo, em 12 ou 13 de julho (fim de semana da final do Mundial).

Uma vibe meio 7 a 1?

Erros em profusão, um aparente colapso psicológico, gol contra, perda de bola na frente da área e 2 a 0 para o time alemão. Tudo isso nos dez minutos iniciais do Flamengo.

O caos lembrou a vibe do 7 a 1, naquele Brasil x Alemanha da Copa 2014. O placar final, pelo menos, foi bem mais brando e honroso.

O gol contra de Pulgar nasceu após uma cobrança de escanteio. A cabeçada foi para o lado errado.

Depois, a bola perdida por Arrascaeta na intermediária resultou no chute de fora da área de Kane. No cantinho, com um leve desvio em Léo Ortiz. Fatal.

Kane comemora gol marcado pelo Bayern de Munique contra o Flamengo no Mundial Imagem: Hannah McKay/REUTERS

A escalação ou não do uruguaio era uma discussão antes da partida. Olhando a obra pronta, o camisa 10 foi mal e realmente se viu afogado fisicamente diante do Bayern — saiu aos 11 minutos do segundo tempo, quando estava 3 a 2.

O grande feito do Bayern foi sufocar o Flamengo na marcação pressão e ser letal diante disso. Sem contar a capacidade de trocar passes e a organização tática do gigante europeu.

Era o Neuer mesmo

Sabe o que mais trouxe a vibe do 7 a 1? A concretização de um famoso meme entre a torcida do Flamengo.

"Ah, todo goleiro contra o Flamengo vira Neuer". Bem, hoje, era mesmo o Neuer. E isso ficou claro em uma defesaça que ele fez num chute de Luiz Araújo pertinho do gol.

O milagre de Neuer veio quando o Flamengo iniciou sua reorganização após os colapso.

Reação freada

O time conseguiu trocar mais passes, avançar de forma coesa ao ataque e até conseguiu um gol. A bola veio da esquerda, Arrascaeta não dominou, e Gerson acertou um chutaço.

O fio de esperança parecia ter renascido, mas foi encurtado àquela altura.

O Bayern voltou a marcar pressão com eficiência. O Flamengo ficou tonto. Resultado? Uma bola afastada por Luiz Araújo para a entrada da área foi agasalhada por Goretzka. Sem pressão, o chute foi no canto. Rossi ficou inerte.

Para piorar o saldo do primeiro tempo, Pulgar fez uma falta em Kane, levou amarelo que o deixaria suspenso e saiu do jogo machucado. A suspeita é de fratura no pé direito.

Gerson comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Bayern de Munique no Mundial Imagem: MEGAN BRIGGS/Getty Images via AFP

Será que dá?

O segundo tempo trouxe de novo a percepção de "será de que dá"? O Flamengo voltou bem.

Os alemães também fazem besteira. Olise tentou cortar cruzamento, mas abriu o braço. Pênalti que Jorginho converteu. Foi o primeiro gol dele neste ótimo início pelo Flamengo.

Neuer, nessa hora, não foi isso tudo. Com todo respeito ao goleiro que mudou a posição.

Bruno Henrique entrou logo em seguida no lugar de Arrascaeta. Filipe Luís repetiu a alteração que mudou a história diante do Chelsea.

Jorginho comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Bayern de Munique no Mundial Imagem: Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

Não deu

A ideia era aproveitar espaços nas bolas longas. Mas o Bayern usou o mesmo expediente do primeiro tempo para frear a reação do Fla. Adiantou a marcação, não deixou o time respirar na saída de bola.

Aí, o time de Filipe Luís encaixou menos jogadas do que precisava para realmente empatar e sonhar com a virada.

Ah, lembram do jogo em que os erros não poderiam aparecer? Pois é. Luiz Araújo tentou sair driblando na intermediária, na pressão. Bola perdida, passe para Kane e gol. Tudo de novo. 4 a 2 para o Bayern.

Fim do sonho de uma nova conquista mundial para o Flamengo. Os ingleses ficaram na roda. Mas os alemães, não.

Ficha técnica

Flamengo 2 x 4 Bayern de Munique

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring (ING)

Cartões amarelos: Pulgar, Allan, Wesley (FLA); Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Laimer (BAY)

Gols: Pulgar, contra, 5'/1ºT (0-1); Kane, 9'/1ºT (2-0); Gerson, 32'/1ºT (1-2); Goretza, 41'/1ºT (1-3); Jorginho, 9'/2ºT (2-3); Kane, 27'/2ºT (2-4)

Flamengo: Rossi, Wesley, Leo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Allan), Jorginho (De La Cruz), Arrascaeta (Bruno Henrique) e Gerson (Wallace Yan); Luiz Araújo e Plata. Técnico: Filipe Luís

Bayern de Munique: Neuer, Laimer (Boey), Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka (Pavlovic), Gnabry (Musiala), Olise e Coman (Sané); Kane (Müller). Técnico: Vincent Kompany