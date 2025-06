Flamengo toma quatro do Bayern e cai nas oitavas do Mundial de Clubes

O sonho do título mundial do Flamengo terminou neste domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami. Diante do poderoso e implacável Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Rubro-Negro sentiu o peso de um início avassalador do adversário, tomou quatro gols e perdeu por 4 a 2. A equipe de Filipe Luís, portanto, se despede da competição.

Eliminado, a equipe carioca recolhe os cacos e retorna ao Brasil para a disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Rubro-Negro na competição é contra o São Paulo, no Maracanã, com data e horário ainda indefinidos.

Do outro lado, o Bayern segue adiante e se prepara para as quartas de final do Mundial de Clubes. Na próxima fase, os bávaros medem forças com o Paris Saint-Germain, que eliminou o Inter Miami também neste domingo.

O embate europeu está agendado para o próximo sábado, em Atlanta, a partir das 13h (de Brasília).

O jogo

O jogo começou da pior maneira possível para o Flamengo. Pressionado pela marcação alta e intensa do gigante bávaro, o time se viu acuado e cometeu erros em sequência. O nervosismo era palpável. Com menos de cinco minutos, após falhas na saída de bola, o Bayern ganhou um escanteio. Na cobrança de Kimmich, a infelicidade: Erick Pulgar subiu e cabeceou contra o próprio patrimônio, abrindo o placar para os alemães. O golpe foi sentido. Quatro minutos depois, mais um erro na saída de bola, desta vez na intermediária ofensiva. Upamecano desarmou Arrascaeta, e a bola chegou limpa para Harry Kane, que não perdoou e ampliou. 2 a 0 antes dos 10 minutos. O roteiro era de pesadelo.

Aos poucos, o Flamengo se soltou e começou a encarar o Bayern de igual para igual. Aos 14 minutos, veio o primeiro grande aviso: após cruzamento de Wesley, Luiz Araújo finalizou de primeira para uma defesa espetacular, de Manuel Neuer. E o gol que incendiou o jogo e a torcida veio aos 32 minutos. Em grande jogada, Luiz Araújo cruzou, Arrascaeta ajeitou de cabeça para trás, e Gerson chegou batendo de primeira, um foguete de canhota, indefensável. O gol fez a torcida explodir em Miami.

Quando o empate parecia maduro, outro erro fatal. Aos 40, Luiz Araújo, tentando ajudar na defesa, afastou mal uma bola, que sobrou limpa para Goretzka. O volante alemão dominou com espaço e bateu de fora da área, um golpe que levou o jogo em 3 a 1 para o intervalo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Flamengo voltou com outra postura, mais organizado e disposto a buscar o resultado. E a esperança se reacendeu logo aos 7 minutos, após cruzamento de Arrascaeta. Olise colocou a mão na bola: pênalti. Na cobrança, Jorginho, com a frieza de um veterano, deslocou Neuer e diminuiu o placar. O jogo estava aberto. Filipe Luís promoveu a entrada de Bruno Henrique, apostando na velocidade do camisa 27 contra a defesa adiantada do Bayern. A estratégia quase deu certo: aos 21, em lindo lançamento de Jorginho, Bruno Henrique saiu na cara de Neuer, mas finalizou para fora, perdendo a chance de ouro do empate.

O ditado diz que quem não faz, leva. E contra um time como o Bayern, o erro é punido na hora. Aos 27 minutos, Luiz Araújo tentou um drible na defesa e foi desarmado. A bola chegou em Kimmich, que deu um passe primoroso para Harry Kane, que, da meia-lua, bateu com precisão para fazer o quarto e selar o placar. O Flamengo ainda lutou até o fim, com Wallace Yan quase marcando de cabeça nos acréscimos, mas o resultado estava definido. Fim de jogo e fim do sonho.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2 X 4 BAYERN

Local: Estádio Hard Rock, em Miami (EUA)



Data: 29 de junho de 2025 (domingo)



Horário: 17h (de Brasília)



Árbitro: Michael Oliver (ING)



Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)



VAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP)



Cartões Amarelos: Pulgar, Plata, Allan, Wesley (FLA); Jonathan Tah, Kimmich, Harry Kane, Musiala, Laimer (BAY)

GOLS: Pulgar (contra, aos 5'/1ºT), Gerson (aos 32'/1ºT), Jorginho (pênalti, aos 9'/2ºT) para o Flamengo; Harry Kane (aos 9'/1ºT e 27'/2ºT), Goretzka (aos 40'/1ºT) para o Bayern de Munique.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Allan), Jorginho (De la Cruz), Gerson (Wallace Yan) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo e Gonzalo Plata.



Técnico: Filipe Luís

BAYERN: Neuer; Laimer (Boey), Jonathan Tah, Upamecano e Stanisic; Goretzka (Pavlovic), Kimmich e Olise; Coman (Sané), Gnabry (Musiala) e Harry Kane (Thomas Müller).



Técnico: Vincent Kompany