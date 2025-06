Flamengo desafia o Bayern no Mundial de Clubes para não frustrar alta expectativa da torcida

O Flamengo entra em campo às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami, para enfrentar o Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O duelo, inédito em confrontos oficiais, representa um marco para o clube carioca e seus milhões de torcedores, após a passagem pela fase de grupos como líder do Grupo D, com vitórias sobre Chelsea e Espérance e um empate contra o Los Angeles FC, em jogo no qual foi ao gramado já classificado.

Vencer o Chelsea pelo expressivo placar de 3 a 1 foi, até agora, o grande momento rubro-negro no badalado torneio da Fifa. Em termos de desempenhos de clubes brasileiros, fica atrás apenas da vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões.

Aos torcedores cabe a euforia de vencer um time com nome tão forte quanto o Chelsea, vencedor de duas Liga dos Campeões, mas não há como dizer que o emblemático triunfo seja uma prova definitiva contra o discurso da superioridade europeia no futebol. A equipe londrina viveu altos e baixos na temporada 2024/2025. Foi quarto colocado no Campeonato Inglês e campeão da Liga Conferência, o terceiro escalão dos torneios europeus.

Mais do que ter vencido, a forma como o Flamengo jogou é o que causou empolgação. A esperança, antes de tudo, é ver o time atuar da mesma forma contra o Bayern de Munique, time mais tradicional que o Chelsea e atual campeão do Alemão - campeonato considerado menos competitivo que o Inglês e no qual é dominante há anos. Na Liga dos Campeões, parou nas quartas de final, eliminado pela Inter de Milão, que seria derrotada por 5 a 0 pelo PSG na grande decisão.

Os flamenguistas não são favoritos, mas construíram um cenário de confiança pelo futebol apresentado na primeira fase. Além disso, o time tem um elenco com jogadores experientes e vitoriosos, alguns deles com passagens relevantes pela Europa, caso do defensor Danilo, ex-Juventus, que vê a individualidade como o fator que deve decidir o jogo deste domingo.

"A gente fala muito de sistemas, espaço. Realmente, o futebol evoluiu muito e para melhor, mas o futebol é o resumo do que acontece nas duas áreas. Na área que defende, que é para não sofrer gols, e na área de lá, que você define o jogo e faz gol. Para isso, tem peso a individualidade de cada jogador. O sistema tático é uma coisa para poder, no final das contas, destacar o individual de cada um. Eu espero que a gente possa individualmente estar inspirado, pois será necessário", disse em coletiva.

Fora a qualidade dos jogadores, o Flamengo deve contar com a atmosfera criada nas arquibancadas, e os atletas do Bayern de Munique sabem disso. Embora o time alemão tenha uma torcida global, a paixão que tem levado os torcedores sul-americanos aos estádios dos Estados Unidos tem chamado a atenção daqueles que atuam na Europa.

"Eu espero um jogo como visitante, porque certamente haverá muitos torcedores da América do Sul no estádio. Em seguida, será novamente mostrar essa seriedade em campo", disse o zagueiro Tah, do Bayern. "É intensidade sul-americana, é um tipo diferente de futebol. Temos que nos adaptar a isso e, ao mesmo tempo, realizar o nosso jogo", completou.

O Mundial tem gosto especial para um jogador do Bayern. Campeão do mundo com a seleção alemã e empilhador de títulos em 25 anos como jogador da equipe bávara, Thomas Muller vai se despedir do clube após o torneio de clubes da Fifa. Caso o Flamengo vença, portanto, colocará o ponto final em uma das relações mais vitoriosas da história do futebol.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BAYERN DE MUNIQUE

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo; Plata. Técnico: Filipe Luís

BAYERN DE MUNIQUE - Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka, Olise, Müller e Coman; Harry Kane. Treinador: Vincent Kompany .

ÁRBITRO - Michael Oliver (ING).

HORÁRIO - 17 horas (de Brasília).

LOCAL - Hard Rock Stadium, Miami (EUA).