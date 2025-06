Flamengo: Comentaristas explicam como erros individuais definiram queda

Os erros individuais diante do Bayern de Munique (ALE), nas oitavas de final do Mundial de Clubes, vão ficar na lembrança dos flamenguistas, analisaram Renan Teixeira e Walter Casagrande Jr., no Fim de Papo.

Os alemães bateram o Flamengo por 4 a 2 e avançaram às quartas de final da competição. Agora, a equipe enfrenta o PSG (FRA), que mais cedo derrotou o Inter Miami (EUA) por 4 a 0.

Renan: Erros vão machucar torcedor

Nesse tipo de jogo, a parte defensiva é erro zero e o goleiro fazer milagre. [...] Daqui um tempo vai machucar ainda mais o torcedor flamenguista [que vai pensar]: 'a gente perdeu do Bayern sem o Bayern fazer o esforço para ganhar da gente; a gente entregou os gols.'

Renan Teixeira

Casão: Não dá para jogar sem errar

É difícil pra um time entrar em campo sabendo que tem que jogar 90 minutos sem errar. Não dá para jogar sem errar. Você vai errar em algum momento. Mas o Flamengo errou logo de cara duas vezes.

Walter Casagrande Jr.

