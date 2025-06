Flamengo abusa dos erros, sucumbe diante do Bayern e está fora do Mundial de Clubes

O Flamengo deu adeus ao Mundial de Clubes neste domingo ao ser derrotado por 4 a 2 pelo Bayern de Munique pelas oitavas de final, no Hard Rock Stadium, em Miami. Em um jogo muito movimentado, o time rubro-negro abusou das falhas, cedeu à precisão bávara e foi eliminado.

O acúmulo de erros em passes simples no campo de defesa foram cruciais para a eliminação do Flamengo. O Bayern soube se aproveitar dos lances, dominou nos momentos certos e correu riscos calculados. O time rubro-negro deixa o Mundial com uma identidade notável, de construções ofensivas e sem postura reativa. Mas a falta de flexibilidade tática e estratégica pode ter custado a classificação. Uma defesa mais coesa poderia dar mais chances aos cariocas.

No próximo sábado, às 13h (de Brasília), o Bayern de Munique medirá forças com o Paris Saint-Germain, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, para decidir quem avança para a semifinal do Mundial. Já o Flamengo retorna ao Brasil para se preparar para os próximos desafios do ano: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. A próxima partida deve ser no fim de semana do dia 13 de julho, contra o São Paulo.

O Bayern entrou em campo destinado a sufocar o Flamengo nos primeiros minutos. A equipe rubro-negra acumulou erros na saída de bola que custaram muito caro, cederam tiros de canto e finalizações. Aos 6 minutos, após cobrança de escanteio de Kimmich, Pulgar desviou de cabeça e marcou contra.

A desatenção na saída de bola do Flamengo presenteou os bávaros novamente. Harry Kane arriscou de fora da área, acertou o canto do goleiro Rossi e ampliou aos 9 minutos. O time rubro-negro tentou abafar suas fragilidades e reagir rapidamente, mas viu que, do outro lado, o experiente Neuer continua operando seus milagres.

O volume do Flamengo passou a ser ainda maior depois da parada para os jogadores de refrescarem do forte calor em Miami. Dessa forma, os liderados de Filipe Luís encontraram espaço para criar do lado esquerdo. Luiz Araújo cruzou, Arrascaeta desviou e deixou a bola açucarada para Gerson emendar um chute furioso sem chances para Neuer, aos 33.

Depois do susto, o Bayern armou uma blitz para chegar ao terceiro gol. Do lado direito, Luiz Araújo se desfez da bola de qualquer jeito e soltou no peito de Goretzka. O camisa 8 ajeitou, chutou de fora da área e pôde comemorar o terceiro gol, aos 41.

O Flamengo ainda teve mais uma má notícia na primeira parte. Pulgar, que já havia marcado contra, deixou o campo com suspeita de fratura no pé direito. Antes mesmo do apito final, ele foi levado ao hospital para a realização de exames de imagem.

O Flamengo voltou ao segundo tempo bem melhor que o Bayern. Com mais criatividade, arriscou chutes e buscou o gol a todo tempo. Em uma jogada pela esquerda, o cruzamento de Arrascaeta parou nas mãos de Olise. O juiz não teve dúvidas e marcou pênalti. Jorginho bateu, fez o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e descontou o placar, aos 9.

O script, então, se repetiu. O Bayern, preocupado pela mínima distância no marcador, começa a pressionar até guardar mais uma bola na rede em falha da saída de bola do Flamengo. Aos 27, Luiz Araújo sucumbiu à marcação, entregou a jogada ao Bayern, Kane recebeu passe preciso e concluiu para fazer o quatro do time bávaro.

Com o placar dilatado novamente, os bávaros foram mais certeiros, acalmaram os ânimos, passaram a parar os ataques do Flamengo com faltas duras e conduziram o duelo da forma como queriam até o fim da partida.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 4 BAYERN DE MUNIQUE

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Allan), Gerson (Wallace Yan) e Jorginho (De la Cruz); Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Arrascaeta (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís.

BAYERN DE MUNIQUE - Neuer; Laimer (Boey), Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich e Goretzka (Pavlovic); Olise, Gnabry (Musiala) e Coman (Sané); Harry Kane (Müller). Técnico: Vincent Kompany.

GOLS - Pulgar (contra), aos 6, Kane aos 9, Gerson aos 33, e Goretzka aos 41 minutos do primeiro tempo; Jorginho, aos 9, e Kane, aos 27 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley, Pulgar, Allan e Plata (Flamengo); Laimer, Musiala, Kane, Kimmich e Tah (Bayern).

ÁRBITRO - Michael Oliver (Inglaterra).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 60.914 presentes.

LOCAL - Hard Rock Stadium, em Miami.