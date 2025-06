Filipe Luís lamenta eliminação do Flamengo para o Bayern e reconhece: "São melhores que nós"

Neste domingo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo foi superado pelo Bayern de Munique por 4 a 2 e, assim, se despediu do Mundial de Clubes nas oitavas de final. Em entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís enalteceu o adversário. Para ele, o time alemão é superior e mereceu avançar às quartas.

"Mérito do adversário, que te leva a cometer erros. Se tenta sair jogando, ele te pressiona de uma forma sufocante e é difícil de quebrar essa pressão inicial deles. É um time superior a nós, simples assim. São melhores que nós e mereceram passar", afirmou.

Por outro lado, o treinador reconheceu que o Flamengo não perdeu sua característica de atacar e manter a posse de bola.

"Jogando dessa forma estaremos mais próximos do nosso objetivo, que é a vitória, independentemente do adversário. A forma que nós jogamos nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso. Acredito que mesmo errando estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil que era uma vitória contra um time tão qualificado. Tivemos nossas chances, infelizmente eles foram superiores a nós", destacou.

Sobre as falhas defensivas que resultaram nos gols do Bayern, Filipe Luís isentou seus jogadores de culpa.

"Não tenho nada a dizer dos erros. O gol de escanteio no início nos deixa com a confiança abalada, mas emocionalmente o time estava forte e acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Se optássemos por uma forma diferente de jogo, talvez tivessem saído gols de outras maneiras", completou.

Agora a delegação do Flamengo retorna ao Brasil com foco na sequência da temporada. A equipe carioca encara o Santos no próximo dia 16 de julho (quarta-feira), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado às 21h30 (de Brasília).