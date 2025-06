Filipe Luís elogia Flamengo, mas lamenta erros: 'Eles não perdoam'

O técnico Filipe Luís lamentou o desfecho da campanha do Flamengo no Mundial de Clubes, diante do Bayern de Munique. Sobretudo pelo enredo da eliminação, com muitos erros que custaram caro na derrota por 4 a 2, nas oitavas de final.

"Simplesmente reconhecer a superioridade do adversário. Fizeram um grande jogo, são muito bons, já sabemos disso. E nesse nível qualquer erro, eles não perdoam, né?", disse o técnico do Flamengo, ainda à beira do campo.

Elogio aos jogadores. "Então, mas eu tô muito orgulhoso da minha equipe, muito mesmo, por todo o esforço que eles fizeram, o jeito que eles acreditaram e tentaram se impor até o final, e lutaram até o final".

E o adversário? "Infelizmente, foi assim. Passou o que merecia passar".