Filipe Luís conta que 'banho' do Bayern foi inspiração para virar treinador

Era 3 de maio de 2016, uma noite inesquecível para a torcida do Atlético de Madri. Com uma derrota por 2 a 1 para o Bayern, em Munique, o Atlético conseguia, pelo gol fora de casa, passar de forma improvável para a final da Liga dos Campeões da Europa - havia vencido a ida por 1 a 0.

Foi um dia inesquecível também para Filipe Luís, então lateral do time de Simeone, hoje técnico do Flamengo, que enfrenta o Bayern às 17h (de Brasília) por uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.

"Nós eliminamos o Bayern. E foi o maior banho de bola que tomei na carreira", falou, de forma contundente, gerando espanto na sala de entrevistas do Hard Rock Stadium, na região de Miami, palco da partida.

Depois do jogo fui para o doping e fiquei pensando muito na sensação que tive dentro de campo, e foi uma das coisas que mais me inspiraram a montar o modelo de jogo (como treinador). A sensação que eu tinha é que aquele Bayern do Guardiola tinha mais do que 11 jogadores no campo e que o campo era maior. Era a sensação que tinha como jogador. Então sempre imaginava que, se um dia fosse treinador, queria fazer com que os adversários se sentissem como me senti naquele jogo. A partir daí comecei a estudar muito esse tipo de jogo.

Naquela partida, o Bayern teve 73% de posse de bola e finalizou 33 vezes ao gol do Atlético, que se segurou como pôde. A partida marcou também a terceira tentativa de Guardiola ganhar a Champions com o Bayern - e o terceiro fracasso, pois o técnico catalão havia sido eliminado por Real Madrid, em 2014, e Barcelona, em 2015, sempre na mesma fase semifinal.

Filipe Luís também já falou algumas vezes sobre a influência de Simeone, um treinador que teve por muitos anos no Atlético. Mas foi o lado derrotado na ocasião, e não o vencedor, que serviu como inspiração.

"O Flamengo é bem treinado, uma boa mistura da jornada do técnico (Filipe Luís), com disciplina tática e uma dose de criatividade brasileira", observou Kompany, o belga que treina o Bayern e será adversário neste domingo.