'F1 do mar' vai estrear no Brasil em 2026 após etapa cancelada este ano

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A SailGP, competição de vela mais rápida do mundo, divulgou o calendário de 2026 e confirmou uma etapa no Rio de Janeiro. A corrida que aconteceria na Cidade Maravilhosa nesta temporada foi cancelada após um acidente na etapa anterior, em São Francisco, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A "F1 do mar" vai fazer a estreia no Brasil. A corrida será nos dias 11 e 12 de abril do ano que vem.

A regata de 2025, marcada para o começo de maio, foi cancelada. Na etapa anterior, a vela-asa de 24 metros da embarcação australiana colapsou e atingiu a tripulação. A organização do evento, então, levou todos os catamarãs F50, que são similares, a um estaleiro para análise.

A etapa aconteceria na Baía de Guanabara, com duas áreas para os espectadores. No planejamento apresentado, o público seria dividido entre um setor com ingressos e um aberto. O com entradas comercializadas teriam visão privilegiada do Pão de Açúcar e seria próximo à corrida, montada na área externa da churrascaria Assador Rio's. Já a parte aberta ao público seria na praia do Flamengo, onde as pessoas poderiam acompanhar gratuitamente da areia.

A equipe brasileira é capitaneada pela bicampeã olímpica Martine Grael. O Time Brasil, que tem como patrocinador máster o fundo de investimentos Mubadala, faz a estreia no circuito — venceu a primeira regata no começo deste mês, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A SailGP conta com investimentos de nomes como Mbappé, astro francês do futebol, e Sebastian Vettel, ex-piloto de Fórmula 1. O jogador do Real Madrid se associou à France SailGP Team, enquanto Vettel é coinvestidor da equipe alemã.

À medida que chegamos à metade da atual temporada, é emocionante olhar para 2026 e revelar a próxima fase do Rolex SailGP Championship. Destinos como Nova York e Saint-Tropez se tornaram eventos fundamentais do calendário do campeonato, e esses locais consolidados - ao lado de outros - são um aspecto crucial da nossa expansão global contínua. Estamos ansiosos pelo nosso calendário mais amplo até agora, enquanto continuamos a oferecer corridas de alta intensidade para fãs em todo o mundo Russell Coutts, CEO do SailGP

Calendário da temporada 2026

17 e 18 de janeiro - Perth, Austrália

14 e 15 de fevereiro - Auckland, Nova Zelândia

28 de fevereiro e 1 de março - Sydney, Austrália

11 e 12 de abril - Rio de Janeiro, Brasil

9 e 10 de maio - Bermudas

30 e 31 de maio - Nova Iorque, Estados Unidos

20 e 21 de junho - Halifax, Canadá

Julho (à confirmar) - Portsmouth, Inglaterra

Set / Out - European Sail Grand Prix (a confirmar)

12 e 13 de setembro - Saint-Tropez, França

21 e 22 de novembro - Dubai, Emirates Árabes Unidos

28 e 29 de novembro - Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos -- Season Grand Final, apresentado pelo Conselho de Esportes de Abu Dhabi