Pulgar é levado a hospital após se machucar em Flamengo x Bayern de Munique

Do UOL, em São Paulo

Substituído durante Flamengo x Bayern de Munique, no Mundial, Erick Pulgar foi levado a um hospital próximo ao Hard Rock Stadium, em Miami, para passar por exames.

O que aconteceu

Os exames serão realizados no pé direito do jogador. Há suspeita de lesão no quinto metatarso. A informação foi divulgada pelo próprio Flamengo.

O volante foi substituído ainda no primeiro tempo. Ele acusou dores no local já na reta final da etapa, foi substituído por Allan e deixou o campo de maca.

O problema ampliou a tarde ruim do chileno. Antes, ele marcou, contra, o gol que abriu o placar para o Bayern de Munique após cobrança de escanteio logo no começo do duelo. Depois, recebeu amarelo por entrada dura em Kane.

O quinto metatarso é o mesmo local lesionado por Neymar em 2018, quando ele estava no PSG. O astro brasileiro teve uma fissura na região do pé durante jogo contra o Olympique de Marselha.