Enquete: torcida do Corinthians avalia primeiro semestre de Romero como "ruim"

O primeiro semestre de Ángel Romero pelo Corinthians ficou muito marcado pela oscilação entre o time titular e o banco de reservas. O atacante paraguaio recebeu diversas oportunidades, mas não correspondeu e terminou o semestre em um jejum de gols.

Em uma votação promovida pela Gazeta Esportiva, a torcida não aprovou o desempenho de Romero nos primeiros seis meses do ano. Entre os participantes, 30,77% avaliaram o primeiro semestre do paraguaio como "ruim", enquanto 23,08% consideraram "péssimo".

Por outro lado, 11,54% dos torcedores disseram que o primeiro semestre de Romero foi "ótimo", além de 7,69% que avaliaram como "bom". Por fim, 26,92% ainda consideraram o desempenho do paraguaio apenas como "regular".

No começo do ano, com a rotação promovida pelo então técnico Ramón Díaz, Romero iniciou a temporada no 11 inicial do Corinthians. A ausência de Rodrigo Garro também contribuiu para o paraguaio ganhar minutos.

Romero disputou 14 jogos no Campeonato Paulista, sendo titular em nove oportunidades, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Nas fases decisivas do Paulistão e na pré-Libertadores, o Timão pôde contar com Garro, mesmo que no sacrifício. Com isso, Romero foi bancado, mas continuou recebendo oportunidades no segundo tempo. Depois que o argentino decidiu parar para cuidar do problema, o paraguaio retomou o espaço.

No entanto, o paraguaio não correspondeu. Nesse período, o atacante ficou quase dois meses sem marcar e só foi quebrar o jejum no dia 24 de abril. Antes disso, seu último gol havia saído em 2 de março.

Com a chegada de Dorival Júnior, Romero ainda é bastante utilizado no Corinthians. O atacante disputou 10 das 11 partidas sob o comando do treinador. Porém, voltou a alternar entre reservas e titulares.

Mesmo assim, o paraguaio iniciou em novo período sem gols. Romero não balança as redes há 11 partidas. Seu último gol aconteceu justamente no dia 24 de abril, quando marcou contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana.

Romero é o jogador do Corinthians com mais partidas na temporada. Ele esteve em campo em 37 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências. Em minutagem, por outro lado, é apenas o sétimo.