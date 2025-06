Encarada polêmica entre Topuria e Pimblett irrita Dana White no UFC 317

O UFC 317 entregou grandes momentos aos fãs de MMA, mas um dos episódios mais comentados da noite desagradou o presidente da organização, Dana White. Após conquistar o cinturão dos pesos-leves (70 kg) com um nocaute sobre Charles do Bronx, Ilia Topuria convidou o rival Paddy Pimblett para subir ao octógono e protagonizar uma encarada improvisada - que terminou em empurrão e intervenção dos seguranças.

A cena, que inflamou o público presente na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), não teve autorização da organização, segundo o dirigente. Em entrevista coletiva após o evento, White se mostrou contrariado com a situação e afirmou que, se ainda estivesse à beira do cage, teria impedido a ação.

"Não sei quem diabos deixou ele entrar ali. Isso nunca deveria ter acontecido. Vamos começar por aí. Eu já estava no meu quarto - se ainda estivesse ali, isso não teria acontecido", declarou.

O CEO do Ultimate também destacou o contexto inadequado da provocação. Segundo ele, o momento era de celebração pessoal para o novo campeão, que estava acompanhado da esposa e do filho dentro do cage, o que tornava ainda mais inapropriada a tentativa de promover uma possível rivalidade.

"A minha questão com o Topuria é que sua esposa e filho estavam no octógono. Aquela não era a luta. Simplesmente... não deveria ter acontecido. Isso não é o que costumamos fazer. Não dou a mínima se foi divertido de assistir ou não. Não deveria ter acontecido. Além disso, ele acabou de conquistar um segundo cinturão em uma categoria acima. Foi uma péssima decisão de quem o deixou entrar", completou.

Vai rolar?

Dana comparou o episódio com algo semelhante que aconteceu na mesma noite, quando Joshua Van entrou no octógono para encarar o campeão dos pesos-moscas (57 kg), Alexandre Pantoja. A diferença, segundo o dirigente, é que o atleta de Mianmar já havia sido oficializado como próximo desafiante, o que justificava o momento. No caso de Pimblett, não há definição sobre quem será o próximo a disputar o título dos leves.

Apesar da insatisfação nos bastidores, o encontro entre Topuria e o britânico reacendeu especulações sobre um possível confronto entre os dois. O novo campeão, inclusive, afirmou ter gostado da encarada e reforçou seu interesse em enfrentar o rival futuramente.

