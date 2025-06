Elenco do Santos realiza treino técnico e físico no CT Rei Pelé

O Santos segue a sua preparação para a retomada do futebol brasileiro. Neste domingo, o técnico Cleber Xavier comandou mais uma atividade no CT Rei Pelé.

Os jogadores realizaram um treino físico e técnico. O elenco aprimorou finalização, cruzamento e passes.

Neymar está treinando normalmente. O meia-atacante renovou o contrato até o final de 2025 e está à disposição para o restante da temporada.

O elenco do Santos se reapresenta nesta segunda-feira, quando treina em dois períodos no CT Rei Pelé.

O próximo compromisso do Peixe está marcado para o dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, em casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe está na 15ª colocação do torneio, com 11 pontos, assim como o Internacional, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.